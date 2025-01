FBI dice que el atacante del camión en Nueva Orleáns operó por sí solo en un “acto de terrorismo”

El FBI identificó al conductor como Shamsud-Din Bahar Jabbar, de 42 años. Las autoridades aún no han publicado los nombres de las personas asesinadas en el ataque, pero sus familiares y amigos han comenzado a compartir sus historias. Unas 30 personas resultaron heridas.

Han llegado cientos de pistas

¿Existe una conexión con la explosión de un Cybertruck en Las Vegas?

La persona que murió en la explosión era un soldado en servicio activo del Ejército de Estados Unidos que pasó un tiempo en la base antes conocida como Fort Bragg, dijeron tres funcionarios estadounidenses a The Associated Press el jueves. Los funcionarios también hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a revelar detalles de su servicio.