FBI investiga publicación de documentos confidenciales sobre posible ataque de Israel a Irán

Washington — El FBI dijo el martes que está investigando la publicación no autorizada de documentos confidenciales sobre la preparación de Israel para un posible ataque de represalia contra Irán .

El portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca , John Kirby, dijo el lunes que el gobierno de Estados Unidos todavía no está seguro de si la información confidencial fue filtrada o hackeada, pero que los funcionarios no tienen ningún indicio en este momento de “documentos adicionales como este encontrar su camino en el dominio público”.

The Associated Press informó el sábado de que funcionarios estadounidenses estaban investigando la filtración. El FBI confirmó la investigación por primera vez el martes y dijo en un comunicado que está “trabajando estrechamente con nuestros socios en el Departamento de Defensa y la Comunidad de Inteligencia”. No hizo más comentarios.