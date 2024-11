FBI ofrece recompensa de $25,000 por información sobre sospechoso de incendios en buzones electorales

“Los votantes en Oregon y Washington merecen respuestas en este caso” , dijo Brooks. “Sus votos y sus voces importan, y no podemos permitir que las acciones violentas de una persona infrinjan sus derechos”.

Los dispositivos incendiarios del 28 de octubre llevaban el mensaje “Free Gaza” (Gaza Libre), según un policía que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para hablar sobre una investigación en curso. Un tercer dispositivo colocado en un buzón diferente en Vancouver el 8 de octubre también llevaba la leyenda “Free Palestine” (Palestina Libre), además de “Free Gaza”, dijo el funcionario policial.