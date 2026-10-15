Florida consigue una sentencia clave que le permite aplicar restricciones en las redes sociales a los menores de edad

El estado de Florida logró el miércoles una importante sentencia judicial que le permite prohibir que los menores de edad tengan cuentas en las redes sociales, entre otras restricciones.

Cuando el gobernador Ron DeSantis la promulgó en 2024, la ley era una de las más restrictivas del país en lo que respecta al uso de las redes sociales por parte de los menores de edad.

La ley afecta a la Primera Enmienda, señaló un tribunal de apelación, pero “probablemente lo hace de una manera neutral en cuanto al contenido“.

“Probablemente superaría cualquier impugnación legal “porque no restringe sustancialmente más la libertad de expresión de lo necesario para promover el importante interés de proteger a los menores de la adicción a las redes sociales“, señaló un tribunal del Tribunal Federal de Apelación del 11.º Circuito en su fallo con votación de 3-0.

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La ley prohíbe que los niños de Florida menores de 14 años tengan cuentas en redes sociales y exige el consentimiento de los padres para que las utilicen los jóvenes de 14 o 15 años.

La Asociación de la Industria Informática y de las Comunicaciones y NetChoice, dos asociaciones empresariales del sector, presentaron una demanda contra el Estado alegando que la ley vulneraba los derechos de libertad de expresión de los proveedores y los usuarios de las redes sociales. En 2025, un juez determinó que la ley probablemente era inconstitucional y dictó una orden judicial.

Dicha orden quedó suspendida mientras el tribunal de apelación examinaba el caso. La demanda volverá ahora al tribunal federal de Tallahassee.

El tribunal de apelación señaló que la ley se aplica a las plataformas de redes sociales “de las que se ha determinado que fomentan un uso intensivo entre los niños, y se aplica únicamente a aquellas plataformas que utilizan tanto algoritmos como alguna de varias funciones adictivas“.

La Fiscalía General de Florida aún no ha respondido a un correo electrónico en el que se le solicitaban comentarios. NetChoice se mostró decepcionada con la sentencia.