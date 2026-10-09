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Giro histórico en Florida: Ron DeSantis retira por primera vez una orden de ejecución

Se trata del caso de William Lee Thompson, de 74 años, quien está en el corredor de la muerte por un asesinato ocurrido en 1976

9 de octubre de 2026 - 2:58 PM

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El gobernador de Florida, Ron DeSantis. (Chris O'Meara)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha revocado una orden de ejecución por primera vez desde que asumió el cargo, suspendiendo la ejecución de un hombre apenas unos días antes de que estuviera previsto que muriera mediante inyección letal en la cámara de ejecución más activa del país.

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El gobernador republicano, que ha recurrido de forma agresiva a la pena de muerte durante su último mandato, firmó el jueves una carta en la que revocaba la orden de ejecución de William Lee Thompson. El recluso, de 74 años, tenía previsto ser ejecutado el martes por el asesinato y el secuestro de Sally Ivester en 1976.

Una segunda ejecución en Florida, prevista para ese mismo día, sigue en pie. James Robertson, de 63 años, se declaró culpable de asesinato en primer grado y renunció a todos los recursos de apelación por el estrangulamiento de Frank Hart en 2008, cuando ambos eran compañeros de celda en el Centro Penitenciario de Charlotte, al norte de Fort Myers. Robertson declaró a los investigadores que mató al otro hombre para que lo trasladaran al corredor de la muerte.

DeSantis no explicó en la carta el motivo por el que retiró la orden de ejecución de Thompson, pero el mes pasado había suspendido temporalmente su ejecución a la espera de una evaluación psiquiátrica. No obstante, las autoridades penitenciarias de Florida seguían preparándose para la posible ejecución de Thompson la semana que viene.

La abogada de Thompson, Bri Lacy, ha declarado que se sienten aliviados por el resultado.

“El señor Thompson padece demencia y su salud se está deteriorando, dos circunstancias que resultaban muy preocupantes ante una ejecución inminente”, afirmó Lacy en un correo electrónico. “Ahora que el señor Thompson ya no está condenado a muerte, esperamos que el FDOC (Departamento Correccional de Florida) lo traslade a un centro médico adecuado y le proporcione la atención que necesita”.

Esta medida se produce en un momento en el que la pena de muerte está suscitando cada vez más interés en Estados Unidos.

En Tennessee, Christa Pike sobrevivió la semana pasada a un intento de ejecución a pesar de haber recibido dos dosis letales de pentobarbital. El jueves, el Pentágono anunció que la ejecución por fusilamiento de Nidal Malik Hasan, el autor del tiroteo de Fort Hood, se retransmitiría en directo.

Thompson seguirá en el corredor de la muerte de Florida, y es posible que en el futuro se dicte una nueva orden de ejecución contra él.

Un portavoz de DeSantis no respondió de inmediato a un correo electrónico en el que se le pedían comentarios.

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