Florida se prepara para el impacto de la tormenta Isaías como huracán de categoría 3

El ciclón Isaías, ahora tormenta tropical, se fortalece en el golfo de México rumbo a la costa de Estados Unidos, donde el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, anunció este miércoles que el estado se prepara para que el sistema toque tierra como huracán de categoría 3 entre Mobile, Alabama, y Pensacola, Florida.

DeSantis advirtió en la red social X que el lado este del ciclón, el más peligroso, se prevé amplio y tendrá efectos en todo el Panhandle de Florida, la franja noroeste del estado.

En su boletín de las 2:00 p.m., hora del este de Estados Unidos (18:00 GMT), el Centro Nacional de Huracanes (NHC) pronosticó que Isaías se convertirá en huracán este jueves y se acercará el viernes a la costa norte del golfo de México.

There will be impacts by Isaias to the Florida panhandle. Even if it makes landfall west of the panhandle the eastern, most dangerous side the storm will impact NW Florida. If you are in those communities make sure to execute your hurricane plan. — Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) October 7, 2026

El pronóstico anticipa que sus vientos, de 85 kilómetros por hora (km/h) actualmente, aumenten a 175 km/h, justo por debajo de la categoría 3, aunque el organismo advirtió que unas temperaturas del agua cercanas a récord para esta época del año podrían favorecer una intensificación rápida.

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El NHC mantiene una vigilancia de huracán desde Bay St. Louis, Misisipi, hasta Indian Pass, en el Panhandle, un tramo que incluye toda la costa de Alabama, y pidió a los residentes que se preparen para cortes de luz prolongados.

La marejada ciclónica podría elevar el agua entre 1.5 y 2.1 metros (5 a 7 pies) sobre el nivel del suelo desde el este de Misisipi hasta Indian Pass, incluida la bahía de Mobile, y será más alta cerca y al este del punto donde toque tierra.

Entre el viernes y el fin de semana se esperan entre 7.5 y 15 centímetros (3 a 6 pulgadas) de lluvia desde el sureste de Luisiana hasta el Panhandle, con acumulados de hasta 25 centímetros (10 pulgadas), y lluvias en buena parte del sureste del país, hasta las Carolinas.

DeSantis declaró la noche del martes el estado de emergencia en 25 condados del norte de Florida.

La orden ejecutiva permite al estado movilizar suministros y personal de emergencia antes de la llegada del sistema, que afectará principalmente la costa noroccidental de Florida, conocida como Panhandle, incluida la capital estatal, Tallahassee.

DeSantis instó a los residentes a preparar sus planes de emergencia, revisar sus suministros y seguir las actualizaciones de las autoridades.

El equipo estatal de respuesta a emergencias comenzó a distribuir generadores, combustible, barreras contra inundaciones, agua potable, alimentos no perecederos, lonas y sacos de arena en Tallahassee y el área del condado de Santa Rosa, según la oficina del gobernador.

Aunque el posible impacto directo se concentra en la costa norte del golfo, las autoridades advirtieron de lluvias intensas, fuertes vientos e inundaciones costeras, así como de posibles tornados aislados en el norte de Florida.

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La saturación de los suelos por las lluvias recientes también podría aumentar el riesgo de inundaciones repentinas.

Si se cumple el pronóstico, Isaías será el primer huracán del año en la temporada de huracanes del Atlántico, que va de junio a noviembre y que ha registrado un récord mínimo de actividad por el fenómeno de El Niño, que implica aguas más cálidas de lo usual en el Pacífico.