16 de octubre de 2025
86°lluvia ligera
Estados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Gobernador de Illinois gana $1.4 millones en Las Vegas jugando Blackjack

El demócrata, considerado un posible candidato presidencial para 2028, planea donar las ganancias a la caridad

16 de octubre de 2025 - 4:49 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
JB Pritzker, heredero de la cadena de hoteles Hyatt, tiene un patrimonio neto de $3,900 millones, empatado en el puesto 382 en la lista Forbes 400 de las personas más ricas del país. . (Nam Y. Huh)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Springfield— Es lógico que un multimillonario gane a lo grande en Las Vegas.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, reportó una ganancia de $1.4 millones en juegos de azar en su declaración de impuestos federal de esta semana.

El demócrata, que cumple su segundo mandato y a menudo se menciona como posible candidato presidencial para 2028, dijo a los reporteros en Chicago el jueves que tuvo suerte en el blackjack durante unas vacaciones con la primera dama, MK Pritzker, y amigos en la llamada “Ciudad del Pecado”.

“Tuve mucha suerte”, dijo. “Hay que tenerla para terminar ganando, francamente, al ir a un casino en cualquier lugar”.

Pritzker, heredero de la cadena de hoteles Hyatt, tiene un patrimonio neto de $3,900 millones, empatado en el puesto 382 en la lista Forbes 400 de las personas más ricas del país. Un portavoz de la campaña dijo por correo electrónico que Pritzker planeaba donar el dinero a la caridad, pero no respondió cuando se le preguntó por qué no lo había hecho ya.

Pritzker, que tiene la intención de buscar un tercer mandato en 2026, fue considerado como posible compañero de fórmula de Kamala Harris el año pasado. Ha esquivado las preguntas sobre cualquier ambición más allá de la mansión del gobernador de Illinois. Pero ha utilizado su riqueza personal para financiar a otros demócratas y esfuerzos relacionados, incluyendo una campaña para proteger el acceso al aborto.

Desde que comenzó su segundo mandato, Trump ha enviado o hablado de enviar tropas a 10 ciudades, incluidas Baltimore, Memphis, el Distrito de Columbia, Nueva Orleans y las ciudades californianas de Oakland, San Francisco y Los Ángeles. (@GregAbbott_TX)

Su perfil ha recibido un impulso adicional este otoño al condenar la aplicación de las leyes de inmigración del presidente Donald Trump en Chicago y el intento del presidente de desplegar tropas de la Guardia Nacional allí.

Los Pritzker reportaron ingresos de $10.66 millones en 2024, principalmente de dividendos y ganancias de capital. Pagaron $1.6 millones en impuestos sobre ingresos imponibles de $5.87 millones.

Pritzker es un ávido jugador de cartas cuyo Chicago Poker Challenge benéfico ha recaudado millones de dólares para el Museo y Centro de Educación del Holocausto. La ganancia en Las Vegas fue un “número neto” dadas las ganancias y pérdidas en un viaje, dijo. Se negó a decir cuál era su mano ganadora.

“Cualquiera que haya jugado a las cartas en un casino, a menudo juega demasiado tiempo y pierde lo que haya ganado”, dijo Pritzker. “Tuve la suerte de tener que irme antes de que eso sucediera”.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
