Gobernador de Illinois gana $1.4 millones en Las Vegas jugando Blackjack

Springfield— Es lógico que un multimillonario gane a lo grande en Las Vegas.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, reportó una ganancia de $1.4 millones en juegos de azar en su declaración de impuestos federal de esta semana.

El demócrata, que cumple su segundo mandato y a menudo se menciona como posible candidato presidencial para 2028, dijo a los reporteros en Chicago el jueves que tuvo suerte en el blackjack durante unas vacaciones con la primera dama, MK Pritzker, y amigos en la llamada “Ciudad del Pecado”.

“Tuve mucha suerte”, dijo. “Hay que tenerla para terminar ganando, francamente, al ir a un casino en cualquier lugar”.

Pritzker, heredero de la cadena de hoteles Hyatt, tiene un patrimonio neto de $3,900 millones, empatado en el puesto 382 en la lista Forbes 400 de las personas más ricas del país. Un portavoz de la campaña dijo por correo electrónico que Pritzker planeaba donar el dinero a la caridad, pero no respondió cuando se le preguntó por qué no lo había hecho ya.

Pritzker, que tiene la intención de buscar un tercer mandato en 2026, fue considerado como posible compañero de fórmula de Kamala Harris el año pasado. Ha esquivado las preguntas sobre cualquier ambición más allá de la mansión del gobernador de Illinois. Pero ha utilizado su riqueza personal para financiar a otros demócratas y esfuerzos relacionados, incluyendo una campaña para proteger el acceso al aborto.

Su perfil ha recibido un impulso adicional este otoño al condenar la aplicación de las leyes de inmigración del presidente Donald Trump en Chicago y el intento del presidente de desplegar tropas de la Guardia Nacional allí.

Los Pritzker reportaron ingresos de $10.66 millones en 2024, principalmente de dividendos y ganancias de capital. Pagaron $1.6 millones en impuestos sobre ingresos imponibles de $5.87 millones.

Pritzker es un ávido jugador de cartas cuyo Chicago Poker Challenge benéfico ha recaudado millones de dólares para el Museo y Centro de Educación del Holocausto. La ganancia en Las Vegas fue un “número neto” dadas las ganancias y pérdidas en un viaje, dijo. Se negó a decir cuál era su mano ganadora.