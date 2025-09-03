Gobernadores de Washington, Oregon y California forman una alianza de salud

Seattle —Los gobernadores demócratas de Washington, Oregon y California anunciaron el miércoles que crearon una alianza para salvaguardar las políticas de salud, creyendo que la administración de Donald Trump está poniendo en riesgo la salud y la seguridad de los estadounidenses al politizar los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés).

La medida se produce en momentos en que aumentan los casos de COVID-19 y el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., ha reestructurado y reducido los CDC e intentado impulsar políticas contra las vacunas que contradicen décadas de investigación científica. Las preocupaciones sobre los recortes de personal y presupuesto aumentaron después de que la Casa Blanca intentó destituir al director de la agencia y algunos de los principales líderes de los CDC renunciaron en protesta.

“Los CDC se han convertido en una herramienta política que cada vez más vende ideología en lugar de ciencia, ideología que conducirá a graves consecuencias para la salud”, dijeron los gobernadores en una declaración conjunta.

“El desmantelamiento de la salud pública y el despido de líderes y asesores de salud experimentados y respetados, junto con la falta de uso de la ciencia, los datos y la evidencia para mejorar la salud de nuestra nación, están poniendo vidas en riesgo”, dijo la oficial de salud del estado de California, Erica Pan, en el comunicado de prensa.

El secretario de Salud del estado de Washington, Dennis Worsham, dijo que la salud pública se trata de prevención: “prevenir enfermedades, prevenir la propagación de enfermedades y prevenir muertes tempranas y evitables”.

La asociación planea coordinar las pautas de salud alineando los planes de inmunización basados en las recomendaciones de organizaciones médicas nacionales respetadas, dijo una declaración conjunta del gobernador Bob Ferguson de Washington, la gobernadora Tina Kotek de Oregón y el gobernador Gavin Newsom de California.

Esta no es la primera vez que los estados liderados por demócratas se han unido para coordinar políticas relacionadas con la salud pública.

En los primeros meses de la pandemia de coronavirus, los estados formaron alianzas regionales para obtener poder de compra de respiradores, guantes y otros equipos de protección personal para los trabajadores de primera línea y para coordinar la reapertura de sus economías en gran medida cerradas.

El portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Andrew G. Nixon, respondió en una declaración el miércoles que “los estados dirigidos por demócratas que impulsaron cierres de escuelas no científicos, mandatos de máscaras para niños pequeños y pasaportes de vacunas draconianos durante la era COVID erosionaron por completo la confianza del pueblo estadounidense en las agencias de salud pública”.

Dijo que el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización de la administración “sigue siendo el organismo científico que guía las recomendaciones de inmunización en este país, y el HHS se asegurará de que la política se base en evidencia rigurosa y ciencia de primer nivel, no en la política fallida de la pandemia”.