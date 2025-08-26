Opinión
26 de agosto de 2025
85°bruma
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Padres de bebé desaparecido de 7 meses en California son acusados de asesinato

El infante no ha aparecido pero la Policía sospecha que está muerto

26 de agosto de 2025 - 4:22 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los Haro estaban programados para ser procesados más tarde el martes. No se supo de inmediato si tenían abogados. (Will Lester)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Los padres de un bebé desaparecido de 7 meses en el sur de California han sido acusados de asesinato.

La oficina del fiscal de distrito del condado de Riverside acusó a Jake Haro, de 32 años, y a su esposa Rebecca Haro, de 41, de la muerte de su hijo Emmanuel, según documentos judiciales presentados el martes.

También están acusados de presentar un informe policial falso, que es un delito menor.

Los Haro estaban programados para ser procesados más tarde el martes. No se supo de inmediato si tenían abogados.

El niño no ha sido encontrado y las autoridades dijeron que creen que está muerto.

La pareja fue arrestada el viernes, poco más de una semana después de que Rebecca Haro les dijera a las autoridades que estaba cambiando el pañal de su hijo afuera de una tienda en la comunidad de Yucaipa, en el condado de San Bernardino, cuando fue agredida y quedó inconsciente. Ella les dijo a los agentes que cuando despertó, su hijo se había ido.

Las autoridades dijeron que luego confrontaron a la imputada sobre inconsistencias en su relato y que ella se negó a cooperar. Registraron la casa de la familia en la comunidad de Cabazon, en el condado de Riverside.

Breaking NewsAsesinatosMenores de edadCalifornia
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: