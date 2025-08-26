Padres de bebé desaparecido de 7 meses en California son acusados de asesinato

Los padres de un bebé desaparecido de 7 meses en el sur de California han sido acusados de asesinato.

La oficina del fiscal de distrito del condado de Riverside acusó a Jake Haro, de 32 años, y a su esposa Rebecca Haro, de 41, de la muerte de su hijo Emmanuel, según documentos judiciales presentados el martes.

También están acusados de presentar un informe policial falso, que es un delito menor.

Los Haro estaban programados para ser procesados más tarde el martes. No se supo de inmediato si tenían abogados.

El niño no ha sido encontrado y las autoridades dijeron que creen que está muerto.

La pareja fue arrestada el viernes, poco más de una semana después de que Rebecca Haro les dijera a las autoridades que estaba cambiando el pañal de su hijo afuera de una tienda en la comunidad de Yucaipa, en el condado de San Bernardino, cuando fue agredida y quedó inconsciente. Ella les dijo a los agentes que cuando despertó, su hijo se había ido.

