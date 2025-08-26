Opinión
26 de agosto de 2025
88°bruma
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Muere hombre tras ser atacado con ácido por su esposa en Florida

Oficiales de policía encontraron a Robert Heyden, de 65 años, en estado crítico y cubierto de sustancias corrosivas

26 de agosto de 2025 - 2:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Imagen de archivo de agentes de la Policía de Florida frente a un centro comercial del estado. (AP)
Según la investigación, la mujer admitió haber utilizado ácido sulfúrico con intención de matarlo, y llegó incluso a bloquear la puerta del dormitorio mediante una barra de madera y alambre para impedir el acceso.
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Miami— Las autoridades del estado de Florida informaron del fallecimiento de un hombre que había sufrido quemaduras químicas graves tras ser atacado con ácido por su esposa mientras dormía.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves en la residencia en la que vivía la pareja en la ciudad de Nueva Port Richey, ubicada en el oeste de Florida, informó la Policía al medio local Tampa Bay Times. Según los agentes, acudieron al lugar tras una llamada realizada por la presunta agresora, identificada como Chuaying He, de 50 años

Allí, los policías hallaron a Robert Heyden, de 65 años, en estado crítico y cubierto de sustancias corrosivas, por lo que lo trasladaron vía aérea al Hospital General de Tampa, donde murió este lunes.

Según la investigación, He admitió haber utilizado ácido sulfúrico con intención de matarlo, y llegó incluso a bloquear la puerta del dormitorio mediante una barra de madera y alambre para impedir el acceso.

El matrimonio, contraído en agosto de 2024, estaba en proceso de divorcio, y él había solicitado la posesión exclusiva de la vivienda, por lo que ambos tenían una audiencia judicial el día siguiente del ataque, según el citado medio.

Tras el deceso, los cargos inicialmente presentados fueron elevados a asesinato en primer grado y agresión agravada con lesión corporal grave, informó la policía local.

Según el último Informe Uniforme de Criminalidad del Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE, por sus siglas en inglés), publicado en 2020, la criminalidad disminuyó en un 14.1%, mientras que los delitos de violencia doméstica reportados aumentaron un 1.16%, con más de 106,000 casos registrados por las autoridades policiales.

