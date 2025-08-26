Suspenden a fiscal de Rhode Island tras supuestamente advertirle a un oficial de policía “te vas a arrepentir” durante su arresto

Providence— Una fiscal estatal de Rhode Island fue suspendida sin paga por seis meses después de que fuera captada en imágenes de la cámara corporal de la policía advirtiendo a uno de los oficiales que la arrestaban por un cargo de allanamiento que se iba a “arrepentir”.

La asistente especial del fiscal general, Devon Flanagan, recibió la amonestación el lunes y surge como consecuencia de su arresto por allanamiento el 14 de agosto afuera de un restaurante en Newport, dijo el martes el fiscal general del estado, Peter Neronha.

“Mantenemos a nuestros abogados con los más altos estándares personales y profesionales, y la señora Flanagan claramente no cumplió con esos estándares aquí”, dijo Neronha en un comunicado de prensa.

Neronha se reunió con los oficiales involucrados en el arresto de Flanagan el lunes y se disculpó, dijo Tim Rondeau, un portavoz de la oficina del fiscal general. Flanagan también envió cartas de disculpa a los oficiales individuales, dijo.

La fiscal y una amiga fueron arrestados después de que se les pidiera que abandonaran la Clarke Cook House y se negaran, según la policía.

Las imágenes de la policía muestran a Flanagan pidiéndole a un oficial varias veces que apague su cámara corporal y luego diciendo repetidamente “Soy un AG”.

In an image taken from police body camera footage, Newport Police officers interact with Rhode Island Special Assistant Attorney General Devon Flanagan, in red, and her companions after restaurant representatives indicated that they did not want them on their premises, an encounter that ended with officers detaining Flanagan on trespassing charges, Aug. 14, 2025, in Newport, R.I. (Newport Police Department via AP) (The Associated Press)

Muestra a los oficiales acercándose a alguien del restaurante y preguntando si “quieren que los allanen”.

La persona junta sus manos y responde diciendo: “Allanamiento, sí. Espósalos, por favor”.Cuando el oficial dice que Flanagan y las personas que estaban con ella están allanando, ella dice: “No estamos allanando, no nos han notificado que estamos allanando”.

“¿Qué te acabo de decir? Estás allanando”, dice el oficial, que no está identificado en el video.“Soy un AG. Soy un AG”, dice Flanagan más tarde.“Bien por ti”, dice el oficial.

Finalmente, Flanagan es puesta en un vehículo patrulla y dice: “Amigo, te vas a arrepentir. Te vas a arrepentir”.

En Rhode Island, una condena por allanamiento intencional menor se castiga con hasta un año de cárcel, una multa de hasta $1,000, o ambos. No está claro si, en caso de ser condenada, Flanagan aún podría trabajar en la oficina del fiscal general.

En su declaración anunciando que Flanagan fue puesta en licencia, Neronha dijo que espera que reflexione “sobre la seriedad de su conducta y haga cambios correctivos en su vida”.

In an image taken from police body camera footage, a Newport Police officer closes the door of a cruiser with the detained Rhode Island Special Assistant Attorney General Devon Flanagan after an encounter that ended with officers detaining Flanagan on trespassing charges, Aug. 14, 2025, in Newport, R.I. (Newport Police Department via AP) (The Associated Press)

“Tiene un largo camino por delante, pero creo que, a la larga, nuestros peores momentos pueden inspirarnos a convertirnos en mejores personas”, dijo.