Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
26 de agosto de 2025
88°bruma
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Suspenden a fiscal de Rhode Island tras supuestamente advertirle a un oficial de policía “te vas a arrepentir” durante su arresto

Devon Flanagan fue captada en imágenes de la cámara corporal del uniformado

26 de agosto de 2025 - 1:20 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Fiscal de Rhode Island arrestada por invadir propiedad privada en Newport.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Providence— Una fiscal estatal de Rhode Island fue suspendida sin paga por seis meses después de que fuera captada en imágenes de la cámara corporal de la policía advirtiendo a uno de los oficiales que la arrestaban por un cargo de allanamiento que se iba a “arrepentir”.

RELACIONADAS

La asistente especial del fiscal general, Devon Flanagan, recibió la amonestación el lunes y surge como consecuencia de su arresto por allanamiento el 14 de agosto afuera de un restaurante en Newport, dijo el martes el fiscal general del estado, Peter Neronha.

“Mantenemos a nuestros abogados con los más altos estándares personales y profesionales, y la señora Flanagan claramente no cumplió con esos estándares aquí”, dijo Neronha en un comunicado de prensa.

Neronha se reunió con los oficiales involucrados en el arresto de Flanagan el lunes y se disculpó, dijo Tim Rondeau, un portavoz de la oficina del fiscal general. Flanagan también envió cartas de disculpa a los oficiales individuales, dijo.

La fiscal y una amiga fueron arrestados después de que se les pidiera que abandonaran la Clarke Cook House y se negaran, según la policía.

Las imágenes de la policía muestran a Flanagan pidiéndole a un oficial varias veces que apague su cámara corporal y luego diciendo repetidamente “Soy un AG”.

In an image taken from police body camera footage, Newport Police officers interact with Rhode Island Special Assistant Attorney General Devon Flanagan, in red, and her companions after restaurant representatives indicated that they did not want them on their premises, an encounter that ended with officers detaining Flanagan on trespassing charges, Aug. 14, 2025, in Newport, R.I. (Newport Police Department via AP)
In an image taken from police body camera footage, Newport Police officers interact with Rhode Island Special Assistant Attorney General Devon Flanagan, in red, and her companions after restaurant representatives indicated that they did not want them on their premises, an encounter that ended with officers detaining Flanagan on trespassing charges, Aug. 14, 2025, in Newport, R.I. (Newport Police Department via AP) (The Associated Press)

Muestra a los oficiales acercándose a alguien del restaurante y preguntando si “quieren que los allanen”.

La persona junta sus manos y responde diciendo: “Allanamiento, sí. Espósalos, por favor”.Cuando el oficial dice que Flanagan y las personas que estaban con ella están allanando, ella dice: “No estamos allanando, no nos han notificado que estamos allanando”.

“¿Qué te acabo de decir? Estás allanando”, dice el oficial, que no está identificado en el video.“Soy un AG. Soy un AG”, dice Flanagan más tarde.“Bien por ti”, dice el oficial.

Finalmente, Flanagan es puesta en un vehículo patrulla y dice: “Amigo, te vas a arrepentir. Te vas a arrepentir”.

En Rhode Island, una condena por allanamiento intencional menor se castiga con hasta un año de cárcel, una multa de hasta $1,000, o ambos. No está claro si, en caso de ser condenada, Flanagan aún podría trabajar en la oficina del fiscal general.

En su declaración anunciando que Flanagan fue puesta en licencia, Neronha dijo que espera que reflexione “sobre la seriedad de su conducta y haga cambios correctivos en su vida”.

In an image taken from police body camera footage, a Newport Police officer closes the door of a cruiser with the detained Rhode Island Special Assistant Attorney General Devon Flanagan after an encounter that ended with officers detaining Flanagan on trespassing charges, Aug. 14, 2025, in Newport, R.I. (Newport Police Department via AP)
In an image taken from police body camera footage, a Newport Police officer closes the door of a cruiser with the detained Rhode Island Special Assistant Attorney General Devon Flanagan after an encounter that ended with officers detaining Flanagan on trespassing charges, Aug. 14, 2025, in Newport, R.I. (Newport Police Department via AP) (The Associated Press)

“Tiene un largo camino por delante, pero creo que, a la larga, nuestros peores momentos pueden inspirarnos a convertirnos en mejores personas”, dijo.

Según la oficina del fiscal general, Flanagan ha trabajado para la principal oficina legal del estado durante casi siete años y fue asignada a la unidad de apelaciones de la división penal en el momento de su arresto.

Tags
Breaking NewsRhode IslandFiscalía federal ArrestosAllanamientos
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 26 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: