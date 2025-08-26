Imponente tormenta de polvo azota el área metropolitana de Phoenix, en Arizona

Phoenix - Una imponente nube de polvo atravesó el área metropolitana de Phoenix el lunes en medio de tormentas que dejaron a decenas de miles de personas sin electricidad y detuvieron temporalmente los vuelos en el aeropuerto de la ciudad.

Unas 39,000 personas se quedaron sin electricidad en Arizona, la mayoría de ellas en el condado de Maricopa, que incluye a Phoenix, según PowerOutage.us.

Los automovilistas enfrentaron fuertes vientos y lluvia mientras se acercaba la tormenta de arena, comúnmente conocida como haboob. Los haboobs están asociados con tormentas eléctricas y fuertes vientos, y pueden hacer que conducir por las carreteras sea casi imposible.

El haboob redujo la visibilidad a unos 400 metros (un cuarto de milla) en toda el área metropolitana de Phoenix, pero se había despejado para la noche del lunes. Phoenix ha estado más seca de lo habitual durante la temporada de lluvias de verano, mientras que partes del sureste y centro-norte de Arizona han tenido una cantidad considerable de lluvia, dijo Mark O’Malley, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en Phoenix.

“Eso es típico de un monzón, muy irregular”, señaló.

El pronóstico para el área metropolitana de Phoenix indica un 40% de probabilidad de lluvia el martes para luego volver al clima seco, dijo O’Malley.

El Departamento de Transporte de Arizona escribió en una publicación en la plataforma social X que la gente no debería conducir hacia una tormenta de arena, “pero si estás conduciendo cuando una te alcanza, detente en la orilla, cuida tu vida”.

Los aviones en el Aeropuerto Internacional Phoenix Sky Harbor tuvieron que quedar en tierra temporalmente debido al “clima extremo”, dijo en un correo electrónico Heather Shelbrack, subdirectora de aviación para relaciones públicas del aeropuerto. Para la noche del lunes, se habían autorizado de nuevo los despegues, y los vuelos iban retrasados entre 15 y 30 minutos.