Helicóptero de extinción de incendios se estrella cerca de Yosemite y mueren ambos pilotos

Dos pilotos de helicóptero fallecieron al estrellarse su aparato el domingo por la tarde mientras realizaban lanzamientos de agua sobre un incendio forestal en el Parque Nacional de Yosemite, según informan las autoridades.

Los pilotos eran las únicas personas a bordo y trabajaban para la empresa de aviación subcontratada Precision. Colaboraban con un equipo de extinción de incendios forestales especializado en el uso de cuerdas para descender desde helicópteros y llegar a terrenos que, de otro modo, serían inaccesibles, una técnica conocida como “helitack rappelling”.

El helicóptero Super Puma estaba utilizando un cubo de agua para ayudar a sofocar el incendio cuando se estrelló al sureste del lago Ostrander, según ha declarado Benjamin Cossel, portavoz del Equipo Federal de Gestión de Incidentes Complejos que supervisa las operaciones de extinción.

Momento en que se estrelló helicóptero de noticias de NBC y Telemundo Murieron al caer cerca de un almacén en Chatsworth, en el Valle de San Fernando, Los Ángeles.

No se han dado a conocer de inmediato los detalles sobre las circunstancias del accidente. La Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte se encargarán de investigar el accidente.

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“Con una tristeza inimaginable y el corazón destrozado, comunicamos la pérdida de dos queridos miembros de nuestro equipo”, escribió Precision en una publicación en las redes sociales. “Estamos devastados por esta pérdida y nos cuesta encontrar las palabras adecuadas. Pedimos privacidad y compasión para sus familias y para nuestro equipo mientras superamos este tremendo golpe”.

Los nombres de los pilotos no se dieron a conocer de inmediato.

Según el Centro Nacional Interagencial de Incendios, unas 580 personas están luchando contra el incendio “Dome Fire”, que se declaró el 15 de septiembre cerca de Wawona, en California. El incendio abarca una superficie de unas 4.7 millas cuadradas (12.3 kilómetros cuadrados) y está controlado en un 15 % aproximadamente.

El lago cercano al lugar del accidente se encontraba a unas 9 millas (14 kilómetros) al sur del emblemático El Capitán, en Yosemite, y a unas 7 millas (11 kilómetros) al noreste de Wawona.

1 / 14 | Impactantes imágenes: así quedó el helicóptero de NBC luego del trágico accidente . Vista aérea del lugar donde se cayó el helicóptero de noticias utilizado por NBC y Telemundo, en Los Ángeles. - Ethan Swope 1 / 14 Impactantes imágenes: así quedó el helicóptero de NBC luego del trágico accidente Vista aérea del lugar donde se cayó el helicóptero de noticias utilizado por NBC y Telemundo, en Los Ángeles. Ethan Swope Compartir

Al menos 14 personas han fallecido este año mientras colaboraban en la lucha contra los incendios forestales en EE. UU., la cifra más alta desde 2022, cuando se registraron 25 muertes, según informes del Gobierno.

En agosto, dos pilotos de helicóptero fallecieron mientras colaboraban en la extinción de un incendio en Utah, y un piloto de helicóptero de Colorado se estrelló contra un embalse.

A principios de este mes, un bombero sufrió una emergencia médica mientras combatía un incendio forestal en Oklahoma. Otro bombero de Oregón resultó herido al ser golpeado por un árbol que se partió mientras lo talaba en el Bosque Nacional del Monte Hood.

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También en agosto, un agente especializado en incendios forestales perdió la vida al quedar atrapado mientras evacuaba un edificio en llamas durante un incendio forestal en Oklahoma; un bombero falleció tras sufrir una emergencia médica durante un incendio forestal en Minnesota; y un conductor de excavadora quedó atrapado por las llamas en Oregón.

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