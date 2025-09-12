Opinión
12 de septiembre de 2025
87°lluvia ligera
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

“Hey, fascista” y “Bella Ciao”: los mensajes grabados en la presunta munición utilizada para asesinar a Charlie Kirk

Así lo detalló el gobernador de Utah, Spencer Cox, en una rueda de prensa

12 de septiembre de 2025 - 11:40 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un familiar del supuesto asesino del comentarista conservador Charlie Kirk fue quien entregó a la policía a Tyler Robinson, el sospechoso de haberlo matado, quien le habría "confesado o insinuado" ser el autor del crimen, informó este viernes el gobernador de Utah, Spencer Cox. Foto publicada por la Oficina del Gobernador de Utah muestra a Tyler Robinson.El director del FBI, Kash Patel, el gobernador de Utah, Spencer Cox y otros funcionarios en la conferencia de prensa tras el arresto de Robinson. La esposa de Vance, Usha, salió del avión con la viuda de Kirk, Erika. Ambas mujeres vestían de negro y gafas de sol. El vicepresidente estaba unos pasos atrás con un traje oscuro.
1 / 21 | “Hey, fascista” y “Bella Ciao”: los mensajes grabados en la presunta munición utilizada para asesinar a Charlie Kirk. Un familiar del supuesto asesino del comentarista conservador Charlie Kirk fue quien entregó a la policía a Tyler Robinson, el sospechoso de haberlo matado, quien le habría "confesado o insinuado" ser el autor del crimen, informó este viernes el gobernador de Utah, Spencer Cox. Foto publicada por la Oficina del Gobernador de Utah muestra a Tyler Robinson. - Utah Governor's Office via AP
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Los casquillos de la munición presuntamente utilizada por Taylor Robinson para asesinar al activista conservador estadounidense Charlie Kirk contenían mensajes como “Hey, fascista” y “Bella Ciao”, informaron este viernes las autoridades.

RELACIONADAS

Así lo detalló el gobernador de Utah, Spencer Cox, en una rueda de prensa para ofrecer detalles sobre la captura de Robinson, un joven de 22 años, sospechoso de haber asesinado de un disparo en el cuello a Kirk el pasado miércoles durante un evento en la Universidad Utah Valley.

Según el gobernador, los casquillos contenían mensajes grabados como “Hey, fascista, ¡Atrápalo!” o “Si puedes leer esto, eres gay jajaja”.

También “O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao”, una canción popular italiana convertida en un himno partisano de la resistencia italiana contra el fascismo de Mussolini y la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

El Negociado Federal de Investigaciones (FBI) compartió, el 11 de septiembre de 2025, en sus redes sociales imágenes tomadas de cámaras de seguridad que muestran a una persona de interés relacionada con el asesinato del activista Charlie Kirk en Utah el 10 de septiembre de 2025.La persona que le provocó la muerte a Kirk no ha sido identificada. La persona hirió a Kirk mediante un disparo al cuello. Dicha persona, supuestamente, realizó el disparo desde el techo de un edificio en el campus de la Universidad del Valle de Utah, donde Kirk participaba en una actividad.Kirk contaba con un equipo de seguridad en la actividad. El hombre falleció en un hospital de la zona mientras recibía asistencia médica.
1 / 6 | El FBI comparte imágenes de persona de interés en conexión con el asesinato de Charlie Kirk. El Negociado Federal de Investigaciones (FBI) compartió, el 11 de septiembre de 2025, en sus redes sociales imágenes tomadas de cámaras de seguridad que muestran a una persona de interés relacionada con el asesinato del activista Charlie Kirk en Utah el 10 de septiembre de 2025. - FBI

De acuerdo con las autoridades, un familiar de Tyler Robinson fue el que lo entregó a la policía después de que este le sugiriera haber cometido el crimen.

“Damas y caballeros, lo atrapamos. En la noche del 11 de septiembre, un familiar de Tyler Robinson contactó a un amigo de la familia, quien a su vez contactó a la Oficina del Sheriff del Condado con información de que Robinson les había confesado o insinuado que había cometido el incidente”, dijo Cox.

Kirk, de 31 años, padre de dos hijos y ampliamente conocido por haber fundado la organización conservadora Turning Point, era un estrecho aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien anunció que le otorgará a título póstumo la Medalla Presidencial de la Libertad, la mayor condecoración civil del país.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
