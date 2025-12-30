Opinión
Hombre de Texas es acusado de intentar ayudar al Estado Islámico

El joven de 21 años enfrenta cargos federales de terrorismo internacional

30 de diciembre de 2025 - 7:42 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La operación del 22 de diciembre se llevó a cabo después de que un empleado encubierto del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York encontrara una cuenta en redes sociales perteneciente a Garza que seguía varios perfiles que apoyaban a Estado Islámico, señalaron las autoridades. (J. Scott Applewhite)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Dallas - Un hombre de 21 años de Texas, que según las autoridades proporcionó material para bombas y dinero a personas que creía que estaban afiliadas al grupo extremista Estado Islámico, ha sido acusado a nivel federal de terrorismo internacional, anunció el Departamento de Justicia de Estados Unidos el lunes.

John Michael Garza Jr., de Midlothian, Texas, está acusado de entregar materiales para la fabricación de bombas a un agente federal encubierto que creía era un “hermano del ISIS”, explicó el Departamento, empleando la abreviatura en inglés para la milicia radical.

En los registros judiciales no figura ningún abogado para Garza y la oficina del defensor público federal en Dallas no respondió a los mensajes telefónicos solicitando comentarios. Si es condenado, Garza podría enfrentar hasta 20 años en una prisión federal.

La operación del 22 de diciembre se llevó a cabo después de que un empleado encubierto del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York encontrara una cuenta en redes sociales perteneciente a Garza que seguía varios perfiles que apoyaban a Estado Islámico, señalaron las autoridades.

El empleado comenzó a intercambiar mensajes con Garza en octubre, y el Departamento de Justicia dijo que Garza pronto compartió que se “adhería a la ideología de ISIS”. Garza está acusado de enviar pequeñas cantidades de criptomonedas al empleado encubierto en noviembre y diciembre, supuestamente creyendo que su dinero estaba apoyando al grupo.

Durante la reunión del 22 de diciembre, los investigadores sostienen que Garza describió a un agente encubierto del FBI cómo mezclar los explosivos que le proporcionó y se ofreció compartir un vídeo instructivo sobre la fabricación de bombas. Garza fue arrestado poco después de abandonar el encuentro.

“El anuncio de hoy subraya el compromiso del FBI con la lucha contra el terrorismo y muestra nuestro trabajo continuo para cortar y frustrar complots terroristas contra la población estadounidense”, afirmó el director del FBI, Kash Patel, en un comunicado. “Que esto sirva como advertencia para aquellos que planean realizar ataques contra Estados Unidos en nombre de organizaciones terroristas: serán llevados ante la justicia”.

Garza compareció por primera vez ante un juez el 23 de diciembre en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Norte de Texas. Se espera que la fiscalía federal presente las pruebas en su contra en una vista el martes.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Estado IslámicoTexasTerrorismoFBIBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
