Investigan llamada generada con inteligencia artificial que imitó a Joe Biden para desalentar votos en las primarias de New Hampshire

The Associated Press analizó una grabación de la llamada, la cual genera una voz similar a la de Biden y emplea su frase habitual: “Vaya montón de tonterías” . Posteriormente le pide a la persona del otro lado de la línea que “ guarde su voto para las elecciones de noviembre” .

No es verdad que votar en las primarias del martes les impida a los votantes participar en las elecciones generales de noviembre. Biden no está haciendo campaña en New Hampshire y su nombre no aparecerá en las boletas de las primarias del martes, después de que designó a Carolina del Sur como punto de partida para las primarias demócratas, aunque sus aliados han dado inicio a una campaña para que se escriba el nombre de Biden en las papeletas del estado.