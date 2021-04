Washington — El presidente Joe Biden resaltó que la convicción del expolicía Derek Chauvin por el asesinato de George Floyd “puede ser un paso gigantesco” en la lucha para erradicar el racismo sistémico en los Estados Unidos.

Biden y la vicepresidenta Kamala Harris reaccionaron al veredicto de culpabilidad en los tres cargos de asesinato en segundo y tercer grado, y homicido en segundo grado, que un jurado entregó en la tarde de hoy, martes, para dar por terminado el proceso judicial contra Chauvin.

“’¡No puedo respirar!’. Esas fueron las últimas palabras de George Floyd. No dejaremos que esas palabras mueran junto con él. Tenemos que seguir escuchando esas palabras y no podemos ignorarlas. No debemos hacernos de la vista larga, no podemos hacernos de la vista larga”, sostuvo Biden durante un discurso en la Casa Blanca.

Tanto Biden como Harris solicitaron la acción inmediata del Senado para abordar el tema de reformar la manera en que opera la policía en los Estados Unidos.

“No es suficiente. No podemos detenernos aquí”, sostuvo Biden, quien conversó, vía telefónica, con la familia de Floyd al salir del tribunal.

“Nos sentimos aliviados”, resaltó Biden en la llamada.

Por su parte, Harris enfatizó que todo Estados Unidos forma parte del legado de George Floyd, tras declarar su “alivio” por el veredicto que declaró culpable a Chauvin de los tres cargos que enfrentaba.

En un discurso en la Casa Blanca, la primera vicepresidenta negra de Estados Unidos dijo que queda “mucho por hacer” para combatir la “injusticia racial”, que es “un problema de cada estadounidense” y evita que el país “cumpla su promesa de libertad y justicia para todos”.

“El verano pasado, y en unión con el senador Cory Booker y la representante Karen Bass, presenté la Ley George Floyd que responsabilizaría a los oficiales de la policía por sus acciones y ayudaría a reconstruir la confianza del público en las fuerzas de ley y orden. Esta medida es parte del legado de George Floyd, y tanto el presidente como yo continuaremos exhortando al Senado a aprobar el proyecto, no como una panacea, sino como el principio de un largo camino que nos queda por recorrer”, resaltó Harris.

“No se trata solamente de un problema en las comunidades negras, o de un problema de personas de color. Esto es un problema que afecta a todos los estadounidenses, y está evitando que nuestra nación pueda alcanzar su verdadero potencial”, añadió Harris.

“Una medida de justicia no es lo mismo que justicia equitativa para todos”, enfatizó la vicepresidenta de los Estados Unidos.

Por otro lado, activistas, políticos y personalidades de distintos sectores celebraron la decisión del jurado que declaró culpable a Chauvin, mientras se alzaron voces a favor de una reforma del sistema policial en Estados Unidos.

“Gracias George Floyd por sacrificar tu vida”, dijo la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, en una improvisada aparición ante los medios junto a congresistas del “caucus” negro.

Pelosi , quien consideró que gracias a él y “a los millones de personas que salieron por justicia, su nombre siempre será sinónimo de justicia”.

✉ Email La gente celebró luego de que se anunció un veredicto de culpabilidad en el juicio del exoficial de policía de Minneapolis Derek Chauvin por la muerte de George Floyd en 2020, el martes 21 de abril de 2021. (Morry Gash)

El jurado asignado al juicio contra Chauvin lo encontró culpable de asesinato en segundo y tercer grado, y homicidio involuntario en segundo grado. (Morry Gash)

En esta captura de vídeo, el exoficial Derek Chauvin, escucha los veredictos en su juicio por la muerte de George Floyd. (Court TV via AP, Pool)

Chauvin es puesto bajo custodia de las autoridades tras escuchar los veredictos de culpabilidad por el asesinato de George Floyd. (Court TV via AP, Pool)

Una persona reacciona el martes 20 de abril de 2021 en Washington, en Black Lives Matter Plaza, cerca de la Casa Blanca, luego de que se anunciara el veredicto contra Chauvin. (Alex Brandon)

Jesse Padilla, propietario de The Right Cut Barber Shop, en Cary, Carolina del Norte, y el cliente Andrew Bardsley observan el momento en que el juez leyó los veredictos contra Chauvin. (Ethan Hyman)

Ahora quedará a discreción del juez determinar si las setencias de cárcel serán consecutivas o concurrentes. (Morry Gash)

De ser sentencias consecutivas, Chauvin podría permanecer en la cárcel hasta 75 años, pero de ser sentencias concurrentes, aplicaría el castigo mayor (asesinato en segundo grado), que conlleva hasta 40 años tras las rejas. (Morry Gash)

London Williams, de 31 años, de Harrisburg, Pensilvania, rompe en llanto después de escuchar que Chauvin fue condenado por asesinato y homicidio involuntario. (Jacquelyn Martin)

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi y otras congresistas demócratas reaccionan a los veredictos de culpabilidad contra Derek Chauvin. (J. Scott Applewhite)

Miembros del Congressional Black Caucus escuchan en Capitol Hill, en Washington, el veredicto. (J. Scott Applewhite)

Gail Russell, de 68 años, cae de rodillas y proclama "Gracias Jesús" en Gloria's Corner Store en Nueva Orleans, el martes 20 de abril de 2021, mientras escucha al juez Peter Cahill leer los tres veredictos. (David Grunfeld / The Times-Picayune / The New Orleans Advocate vía AP)

Una mujer que sostiene un cartel de George Floyd reacciona cerca del Centro de Gobierno del Condado de Hennepin. (Jim Mone)

Otro reconocido demócrata, el senador de origen hispano Robert Menéndez, recordó que Chauvin puso su rodilla en el cuello de Floyd “durante nueve minutos y 29 segundos sin tener en cuenta su vida” y agradeció al jurado por haber otorgado a la familia de este hombre afroamericano “la justicia que se merece”.

“Por primera vez en la historia del estado de Minnesota se responsabilizó a un oficial de Policía blanco por matar a un hombre negro”, señaló en su cuenta de Twitter la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés).

La organización, reconocida por su actuación en favor de los derechos humanos en el país, agregó que “la verdadera justicia para George Floyd” significa renovar la “convicción de crear un mundo en el que la Policía no tenga la oportunidad de utilizar la violencia para atacar a los negros”.

La misma línea siguió la responsable de Human Rights Watch (HRW) en EE.UU., Nicole Austin-Hillery, quien indicó que la condena de Chauvin “es una reivindicación para la familia de George Floyd, pero no cambia la urgente necesidad de una reforma integral de la Policía”.

El director ejecutivo de Amnistía Internacional (AI) para EE.UU., Paul O’Brien, señaló por su parte que los “agentes que utilicen la fuerza excesiva, deben ser llevados ante la justicia” y consideró que el hecho de que Chauvin “haya sido responsabilizado por matar a George Floyd es la excepción, no la regla”.

La decisión del jurado fue destacada igualmente por la comisionada de la Asociación Nacional de Baloncesto Femenino de EE.UU. (WNBA), Cathy Engelbert, quien aseguró que “si bien este veredicto representa un paso hacia la justicia”, es un recordatorio de que, “con demasiada frecuencia, la justicia no es el resultado para las personas de color”.