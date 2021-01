Washington - El presidente electo Joe Biden declaró el jueves que la turba enardecida que irrumpió en el Capitolio en Washington son “terroristas domésticos” y culpó de los sucesos directamente al presidente saliente Donald Trump.

En declaraciones en Wilmington, Delaware, Biden dijo que los cientos de partidarios de Trump que invadieron el Capitolio no son manifestantes. “No fue desorden. No fue una protesta. No se atrevan a llamarlos manifestantes. Eran una turba desenfrenada, insurrectos, terroristas domésticos”, dijo Biden en una intervención desde Wilmington (Delaware).

Biden dijo que Trump es culpable de “tratar de usar una turba para acallar las voces de casi 160 millones de estadounidenses” que votaron en noviembre.

Señaló que el presidente “ha hecho patente su desdén por nuestra democracia, nuestra Constitución, el estado de derecho en todo lo que ha hecho y lanzó un “ataque frontal” a las instituciones democráticas del país, lo que desembocó en la violencia del miércoles.

✉ Email Los Policías tratan de detener a los manifestantes frente al Capitolio.

Desde esta ventana se ve cómo estaban congregados los simpatizantes de Donald Trump.

Los seguidores de Donald Trump se congregaron en Washington D. C. para escuchar al presidente a eso del mediodía, poco después ocurrieron los incidentes violentos.

La Policía del Capitolio trataba de detener la entrada de los manifestantes.

La Policía apunta con sus pistolas a los manifestantes que intentan entrar al Capitolio.

Situación en el interior del edificio federal.

Momento en que los simpatizante de Donald Trump trataban de pasar la barricada de la Policía frente al Capitolio.

Al final, lograron rebasar el perímetro de la Policía.

President Donald Trump arrives to speak at a rally Wednesday, Jan. 6, 2021, in Washington. (AP Photo/Jacquelyn Martin)

El presidente electo criticó, asimismo, la actuación policial al asegurar que se había cometido “un claro fallo a la hora de aplicar justicia” con la misma vara.

”Nadie puede decirme que si hubiese sido un grupo del movimiento Black Lives Matter (Las Vidas Negras Importan) el que protestaba ayer no habrían sido tratados de manera muy, muy diferente que a la turba de maleantes que irrumpieron en el Capitolio”, advirtió.

El inaudito asalto al Congreso de miles de seguidores de Trump, entre los que se encontraban ultraderechistas y supremacistas blancos, tras participar en un acto con el presidente, provocó el desalojo de los legisladores y numerosos destrozos en la sede del Legislativo estadounidense.

Por el momento, las autoridades policiales han anunciado la detención de 68 personas.

Trump evitó condenar lo sucedido y se limitó a instar a sus seguidores a “irse a casa” tras calificar la jornada como increíble, lo que ha generado una ola de indignación en EE.UU. y entre sus aliados internacionales.

Está previsto que Biden tome posesión del cargo de presidente el próximo 20 de enero.

Con información de AP y EFE.