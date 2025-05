Abogados del gobierno argumentaron que los hombres tenían antecedentes en el sistema migratorio, y que anteriormente habían tenido oportunidad de expresar su temor a ser deportados a un país que no fuese el suyo. Especificaron también que el juez no especificó cuánto tiempo debe pasar entre la notificación y la deportación, lo que dejaba margen para malos entendidos.

“Verdaderas amenazas a la seguridad nacional”

Los países de origen de los migrantes —Cuba, Laos, México, Myanmar, Vietnam y Sudán del Sur— no los aceptarían de regreso, según Todd Lyons, director interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), quien habló con periodistas en Washington. Más tarde señaló que los migrantes provenían de países que a menudo no aceptan a todos sus ciudadanos deportados, o en ellos había otras situaciones que significaban que no podían ser enviados a casa.

Demandas por todas partes

“El gobierno sigue negándose a brindar el debido proceso a nuestros clientes, lo que significa que no les están avisando sobre el país al que están siendo deportados, notificación adecuada en un idioma que entiendan, y no se les está dando una oportunidad significativa de argumentar temor basado en esos países”, dijo Trina Realmuto, directora ejecutiva de la National Immigration Litigation Alliance, fuera del tribunal.

Los países de origen varían

Sudán del Sur dice que no está al tanto de ninguna llegada

Por su parte, el mayor general James Monday Enoka, portavoz de la policía de Sudán del Sur, dijo a The Associated Press el miércoles que no habían llegado migrantes al país y que, si lo hacen, serían investigados y nuevamente “deportados a su país correcto” si se determina que no son sursudaneses.