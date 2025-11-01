Juez ordena arresto de ex boina verde vinculado a golpe fallido en Venezuela tras faltar a juicio

Un juez federal en Tampa ordenó el viernes el arresto de un ex boina verde acusado de planear invadir Venezuela en 2020 porque no se presentó en la corte para una audiencia sobre si debiera ser detenido por violar las condiciones de su libertad previo al juicio.

Jordan Goudreau, de 49 años, fue arrestado el año pasado por cargos de contrabando de armas relacionados con el fallido intento de golpe de Estado llevado a cabo durante la primera administración del presidente Donald Trump.

Fue liberado después de unas semanas en la cárcel cuando la cineasta Jen Gatien puso su apartamento de 2 millones de dólares en Manhattan, donde vivía con el veterano de combate, como garantía para una fianza. En su testimonio esta semana, Gatien detalló cómo Goudreau, quien tiene tres Estrellas de Bronce, se volvió abusivo, alegando que amenazó con hacerle daño a ella y a otros y envió mensajes de texto diciendo que no volvería a la cárcel.

PUBLICIDAD

“Creo que tiene la intención de dejar este país algún día”, afirmó Gatien, señalando que Goudreau anteriormente vivió en un velero en México.

El juez Christopher Tuite emitió una orden de arresto el viernes después de esperar 30 minutos a que Goudreau se presentara para el tercer día de la audiencia de fianza. Un oficial de libertad condicional dijo que el monitor de tobillo que Goudreau debía usar todavía estaba ubicado en el área de Tampa, donde el acusado vivía mientras recibía terapia asistida por equinos supervisada por el Departamento de Asuntos de Veteranos.

“Estoy desconcertada”, expresó al juez la abogada de Goudreau, Marissel Descalzo. “No he hablado con él sobre por qué no está aquí”.

Documental sobre la incursión en Venezuela

El nuevo documental de Gatien, “Men of War”, es una mirada en gran medida comprensiva al improvisado plan de Goudreau para entrenar una fuerza mercenaria de desertores del Ejército venezolano en el vecino Colombia para llevar a cabo una incursión transfronteriza que tenía como objetivo desencadenar una rebelión popular y destituir al presidente Nicolás Maduro.

El complot, expuesto por The Associated Press dos días antes de la incursión, nunca tuvo una oportunidad contra las fuerzas de seguridad muy superiores de Maduro y terminó con varios golpistas muertos y dos miembros de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, compañeros de Goudreau, encarcelados en Venezuela.

Desde el lanzamiento de la película el mes pasado, la relación entre los dos se ha deteriorado y en las semanas previas a la audiencia de fianza, en documentos judiciales, la cineasta acusó a Goudreau de engaño, coerción financiera y conducta amenazante.

PUBLICIDAD

Específicamente, Gatien acusa a Goudreau de incumplir una promesa —descrita por los fiscales como un “acuerdo paralelo no revelado”— de comprometer sus considerables reservas de efectivo, monedas de oro y criptomonedas para mitigar el riesgo financiero de la cineasta como su única garante de la fianza.

Ella también compartió con el tribunal capturas de pantalla de mensajes de texto enojados, a veces incoherentes y llenos de blasfemias, en los que él afirma “No voy a volver a prisión”, una declaración que, según los fiscales, indica su intención de huir.

“Me quedaría sin nada si él huye”, testificó Gatien. “Todo lo que obtuve fueron promesas rotas durante el último año”.

Búsqueda de rifles de asalto

Entre los programados para testificar en la audiencia para el gobierno estaba una pareja de Oklahoma que estaba almacenando algunas de las pertenencias de Goudreau, incluidos dos rifles de asalto que un asociado intentó recuperar recientemente, posiblemente violando una orden judicial contra la posesión de armas de fuego mientras estaba en libertad bajo fianza.

En una declaración jurada, Brande y Jason Woolems explicaron que Goudreau los telefoneó el mes pasado presionándolos para que hicieran acusaciones falsas contra Gatien para impedir que ella se retirara de la fianza.

La pareja dijo en su declaración jurada que Goudreau les pidió que firmaran declaraciones que acusaban a Gatien de mala conducta.

“Cuando nos negamos, nos llamó ‘Judas’ y nos acusó de traición, gritando repetidamente con ira”, dijeron en la declaración.

Bahía de los Cerditos

La invasión de 2020, que llegó a conocerse como la Bahía de los Cerditos, se erige como un cuento de advertencia sobre la forma a menudo amateur en que la administración Trump ha buscado el cambio de régimen en Venezuela.

PUBLICIDAD

Esas críticas se han intensificado en las últimas semanas, ya que una flotilla naval desplegada por Trump ha llevado a cabo múltiples ataques mortales contra barcos sospechosos de contrabando de drogas que salen de Venezuela, y el presidente autorizó a la CIA a llevar a cabo acciones encubiertas dentro del país sudamericano.

En medio de la creciente preocupación por una posible invasión de Estados Unidos, Goudreau ha resurgido como un comentarista mediático popular entre los partidarios de Trump y los críticos “izquierdistas radicales” por igual.

En entrevistas recientes, Goudreau a veces ha arremetido contra una serie de supuestos actores del llamado Estado profundo —entre ellos la CIA y el Departamento de Estado— a los que culpa de “sabotear” su misión clandestina, que insiste recibió el visto bueno de la primera administración Trump.

Muchos de esos mismos actores están una vez más tratando de descarrilar la agenda de política exterior de Trump, según el ex boina verde. Mientras tanto, calificó las acusaciones de Trump de que Maduro es el líder del llamado Cártel de los Soles, que estaría conformado por oficiales militares narcotraficantes, como una “fabricación de la CIA”.

“Si invadimos Venezuela, ¿qué sigue?“, dijo recientemente a la cadena estatal rusa RT. “La verdad es que la oposición venezolana es tan despiadada y tiránica como el régimen venezolano bajo Nicolás Maduro”.

Complot destinado a derrocar al presidente

Goudreau, quien nació en Canadá, dijo que se convirtió en creyente de la causa de la democracia venezolana después de trabajar en seguridad en un concierto benéfico celebrado en Colombia para entregar ayuda humanitaria a través de la frontera.

PUBLICIDAD

A pesar de su falta de español, se acercó a varios aliados exiliados del líder opositor Juan Guaidó, a quien Estados Unidos entonces reconocía como el líder legítimo de Venezuela. Durante varios meses, se gestó un plan para invadir Venezuela con el objetivo de desencadenar una rebelión popular. Como parte de ese esfuerzo, Goudreau firmó un contrato con el equipo de Guaidó, aunque las dos partes se separaron meses antes de que la incursión se llevara a cabo bajo un nuevo liderazgo posiblemente infiltrado por los servicios de inteligencia de Maduro.

Goudreau estaba programado para ir a juicio en febrero por cargos de no obtener una licencia de exportación para enviar aproximadamente 60 rifles AR-15 a campamentos clandestinos donde se entrenaba a aspirantes a luchadores por la libertad.

Dos de los rifles incautados en Colombia contenían rastros del ADN de Goudreau, mientras que los silenciadores, gafas de visión nocturna y otros equipos tenían números de serie que coincidían con los comprados por Goudreau y su empresa de seguridad Silvercorp, con sede en Melbourne, Florida, según los fiscales.