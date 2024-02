La campaña de Ron DeSantis rumbo a la nominación presidencial republicana costó $168 millones

El comité de campaña electoral, conocido como super PAC, a favor de DeSantis denominado Never Back Down reportó pagos por más de $130.6 millones en 2023, mientras que un super PAC más reciente, Fight Right informó gastos por $9.6 millones entre mediados de noviembre y diciembre. Su propio equipo de campaña gastó $28.3 millones entre mayo y diciembre.