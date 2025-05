La defensa de Harvey Weinstein presenta a sus testigos mientras se especula si él subirá al estrado

Conoce a las actrices que fueron víctimas de los acosos de Harvey Weinstein. Gwyneth Paltrow “Era una niña, y había firmado contrato, estaba petrificada” (En entrevista con The New York Times) Foto: Archivo

1 / 11 | Conoce a las actrices que fueron víctimas de los acosos de Harvey Weinstein. Gwyneth Paltrow “Era una niña, y había firmado contrato, estaba petrificada” (En entrevista con The New York Times) Foto: Archivo

Weinstein no testificó en su juicio original. Muchos acusados no lo hacen, es un derecho constitucional. Se les dice a los jurados que no pueden considerar ese silencio en contra de los acusados y que corresponde a los fiscales probar su caso; los acusados no necesitan probar nada. Si los acusados suben al estrado, se exponen a un interrogatorio incisivo por parte de los fiscales.