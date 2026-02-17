Opinión
La policía atribuye a un buen samaritano el fin de un tiroteo mortal en una pista de hielo de Rhode Island

No está del todo claro qué precipitó el tiroteo, quién era el objetivo o por qué

17 de febrero de 2026 - 10:49 AM

Estudiantes de hockey de secundaria suben a un autobús de transporte público cerca del Lynch Arena en Pawtucket, Rhode Island, después de un tiroteo en la pista de hielo, el lunes 16 de febrero de 2026. (AP Photo/Mark Stockwell) (Mark Stockwell)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un tirador desató una ráfaga de balas durante un partido de hockey juvenil en Rhode Island, matando a dos personas e hiriendo a otras tres, en un ataque que fue interrumpido cuando un espectador intervino para ayudar a detener la tragedia, según informaron las autoridades.

Los investigadores habían hablado con cerca de 100 testigos hasta el lunes por la tarde, mientras intentaban reconstruir lo sucedido a primera hora de la tarde en el interior del Dennis M. Lynch Arena de Pawtucket, a pocos kilómetros de Providence.

La jefa de policía de Pawtucket, Tina Goncalves, dijo el lunes que el tirador murió de una aparente herida de bala autoinfligida, aunque las autoridades siguen investigando.

Goncalves dio crédito a un “buen samaritano” anónimo que intervino, llevando el ataque “a un final rápido”. No dio más detalles.

No está del todo claro qué precipitó el tiroteo, quién era el objetivo o por qué. Un vídeo no verificado que circula por las redes sociales muestra a los jugadores sobre el hielo mientras se oyen estallidos. Rápidamente se desata el caos: los jugadores en los banquillos se lanzan a cubrirse, los que están en el hielo patinan frenéticamente hacia las salidas y los aficionados huyen de sus asientos.

“Parece que fue un suceso dirigido, que puede tratarse de una disputa familiar”, dijo. Las autoridades dijeron que las dos personas que murieron eran adultos, pero no han revelado las identidades de las víctimas.

Goncalves identificó al tirador como Robert Dorgan, quien, según dijo, también respondía al nombre de Roberta Esposito, nacida en 1969.

El tiroteo del lunes se produjo casi dos meses después de que Rhode Island se viera sacudida por un tiroteo en la Universidad de Brown que se saldó con dos estudiantes muertos y otros nueve heridos, así como un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Las autoridades hallaron más tarde a Claudio Neves Valente, de 48 años, muerto por una herida de bala autoinfligida en un almacén de New Hampshire.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Breaking NewsEstados UnidosRhode Island
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
