Legisladores de Estados Unidos buscan más cristianismo en las escuelas públicas

Estos esfuerzos surgen mientras el presidente electo, Donald Trump , se prepara para asumir el cargo, prometiendo defender el derecho de la Primera Enmienda a orar y leer la Biblia en las escuelas, prácticas que ya están permitidas siempre que no sean patrocinadas por el gobierno.

“El solo efecto de que Trump sea el presidente electo, sin mencionar que será presidente de nuevo, es que los nacionalistas cristianos están envalentonados como nunca antes”, dijo Rachel Laser, presidenta y directora ejecutiva de Americans United for Separation of Church and State.