MacKenzie Scott dona $60 millones al Center for Disaster Philanthropy

Washington— MacKenzie Scott, una de las mujeres más ricas e influyentes filántropas del mundo, ha donado $60 millones al Center for Disaster Philanthropy (CDP), según un anuncio del martes de la organización sin fines de lucro.

La donación se encuentra entre los obsequios individuales más grandes que Scott, la exesposa del fundador de Amazon, Jeff Bezos, ha hecho a una organización sin fines de lucro, y la más grande que el Center for Disaster Philanthropy haya recibido.

Patricia McIlreavy, presidenta y directora ejecutiva de CDP, calificó el obsequio como una “inversión transformadora” que ayudaría a la organización sin fines de lucro a “fortalecer la capacidad de las comunidades para resistir y recuperarse equitativamente de los desastres”.

El obsequio llega en un momento en que los desastres climáticos son cada vez más frecuentes y costosos y en que el presidente Donald Trump alimenta la incertidumbre sobre la cantidad de apoyo federal que recibirán las comunidades para recuperarse de futuras emergencias.

Fundada en 2010, CDP ofrece asesoramiento y recursos a los donantes que buscan maximizar su impacto en las comunidades que se recuperan de desastres climáticos y otras crisis. La organización enfatiza la recuperación a mediano y largo plazo, dos fases a menudo descuidadas de la respuesta a desastres.

CDP también realiza sus propias donaciones para desastres, incluso a través de su Fondo de Recuperación de la Temporada de Huracanes del Atlántico, que pronto apoyará la recuperación del huracán Melissa en el Caribe, según el grupo.

La subvención de $60 millones se destinaría a “mejorar la preparación ante desastres, abordar las causas fundamentales de las vulnerabilidades a los peligros y proporcionar recursos vitales para la recuperación a largo plazo de las comunidades afectadas por desastres”, según un comunicado de CDP.

Scott, de 55 años, amasó la mayor parte de su riqueza a través de acciones de Amazon que adquirió después de su divorcio del fundador y presidente ejecutivo de la compañía, Jeff Bezos. Forbes estima que su riqueza actual es de unos $34,000 millones.

Poco después de su divorcio, Scott firmó Giving Pledge, prometiendo donar al menos la mitad de su riqueza a lo largo de su vida. Ha donado más de $19,000 millones desde 2019.

La autora de dos novelas es conocida por sus donaciones silenciosas y basadas en la confianza. Scott rara vez comenta sobre sus donaciones aparte de ensayos esporádicos publicados en su sitio web, Yield Giving.

Las organizaciones sin fines de lucro a menudo se sorprenden al saber que están recibiendo una de sus subvenciones, que no vienen con restricciones sobre cómo los grupos pueden usar el dinero.

McIlreavy le dijo a The Associated Press que se enteró del obsequio en septiembre a través de una llamada telefónica. “Hubo una mezcla de incredulidad y alegría”, dijo.

La falta de restricciones permite a CDP destinar parte del dinero a operaciones generales como la dotación de personal, un aspecto del trabajo sin fines de lucro para el que a menudo es difícil recaudar fondos.

McIlreavy dijo que las organizaciones sin fines de lucro que intentan recaudar dinero para los costos administrativos a veces pueden sentir que están dirigiendo una pizzería. ‘La gente entraba y decía ‘Quiero pizza, pero no quiero pagar al personal para que la haga, ni a los camiones que traen el queso’.”

El apoyo llega en un momento en que los desastres climáticos continúan creciendo en frecuencia y costo, lo que extiende la capacidad de los gobiernos y los donantes para responder.

Estados Unidos ha experimentado al menos 14 desastres este año que superaron los $1,000 millones en daños, según Climate Central, por un total de $101,400 millones. Ese recuento no incluye las mortales inundaciones de julio en Texas, que aún se están evaluando.

El presidente Donald Trump ha planteado repetidamente la idea de eliminar la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), que gestiona la respuesta federal a los desastres. Ha negado las principales solicitudes de declaración de desastre a los estados, incluso cuando las evaluaciones de FEMA demostraron daños extensos. Su administración también ha recortado miles de millones en fondos para la resiliencia ante desastres.

La incertidumbre es un desafío para los sobrevivientes, y para los donantes y filántropos que no pueden anticipar dónde y cuándo su apoyo será más necesario, dijo McIlreavy.

“Cuando las personas enfrentan desastres en todo este país, sin saber lo que puede venir, cómo pueden obtener ayuda y de quién, eso roba un poco de la esperanza que es intrínseca a cualquier recuperación”, dijo.

Varios otros grupos anunciaron este mes que recibieron subvenciones de Scott, incluido el Fondo de Acción para la Herencia Cultural Afroamericana, que recibió $40 millones, y el Freedom Fund, que recibió $60 millones. Scott donó $70 millones a UNCF, el mayor proveedor privado de becas para estudiantes minoritarios del país, el mes pasado.

Scott insinuó un nuevo ciclo de donaciones en un ensayo del 15 de octubre en su sitio web mientras restaba importancia a sus propias donaciones y promocionaba el poder de los actos más pequeños de bondad y generosidad.