Clinton David Brink, de 43 años, y Cristen Amanda Brink, de 41, fueron encontrados muertos el sábado en un sendero para caminar en Devil’s Den State Park. Sus hijas, de 7 y 9 años, no resultaron heridas y están siendo atendidas por familiares, dijeron las autoridades.

Las autoridades dijeron que Clinton Brink fue apuñalado primero y luego Cristen Brink llevó a sus hijas a un lugar seguro antes de regresar para ayudar a su esposo. Ella también fue apuñalada hasta la muerte. Las autoridades no han dicho si las niñas presenciaron la muerte de sus padres.

El fiscal del condado de Washington, Brandon Carter, dijo que no sabía si McGann tiene un abogado o necesitará un defensor público. The Associated Press ha dejado mensajes en un número que figura para McGann.