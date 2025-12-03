Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Mapache se emborracha en licorería de Virginia y se queda dormido en el baño

Un empleado de la tienda de licores encontró al mapache dormido en el piso el sábado por la mañana

3 de diciembre de 2025 - 9:09 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En esta foto proporcionada por Samantha Martin, se ve un mapache borracho que se quedó dormido en el baño de una licorería el sábado 29 de noviembre de 2025 en Ashland, Virginia. (The Associated Press)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Ashland, Virginia— Un intruso enmascarado se metió en una tienda de licores de Virginia el sábado temprano mientras aún estaba cerrada y se dirigió al estante inferior, donde se almacenaba el whisky. El bandido rompió botellas, tiró una baldosa del techo y dejó alcohol regado en el piso.

El sospechoso actuó como un animal porque, de hecho, es un mapache.

Un empleado de la tienda de licores en el área de Ashland, Virginia, encontró al mapache dormido en el piso del baño tras su borrachera el sábado por la mañana.

“Personalmente, me gustan los mapaches”, afirmó Samantha Martin, una agente que trabaja en el control de animales local. “Son criaturas graciosas. Se cayó por una de las baldosas del techo y se desató por completo, bebiendo de todo”.

Martin dijo que llevó al mapache al refugio de animales, aunque tuvo su buena dosis de risas en el camino.

“Otro día en la vida de un agente de control de animales, supongo”, expresó.

El Refugio y Protección Animal del Condado de Hanover elogió a Martin por manejar el allanamiento y confirmó que el mapache se había recuperado.

“Después de unas horas de sueño y sin signos de lesiones (aparte de tal vez una resaca y malas decisiones de vida), fue liberado de manera segura de vuelta a la naturaleza, con la esperanza de haber aprendido que meterse sin permiso no es la solución”, dijo la agencia.

Tags
Breaking NewsVirginiaLicoresAnimales
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 2 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: