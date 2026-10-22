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Mike DeWine condena anuncio de Ramaswamy que utiliza a la madre de su rival demócrata

El video recibió críticas de demócratas y republicanos cuando se hizo público el martes

22 de octubre de 2026 - 11:11 AM

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El presidente Donald Trump escucha al candidato a gobernador Vivek Ramaswamy mientras este pronuncia un discurso en un mitin electoral celebrado en Ohio. (Jacquelyn Martin)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El gobernador republicano de Ohio, Mike DeWine, condenó un anuncio polémico en el que aparece la madre biológica de la doctora Amy Acton, de quien está distanciada. En el anuncio, la mujer toma partido por la candidata demócrata a la gobernación, quien anteriormente formó parte del gabinete de DeWine, frente a su rival republicano, Vivek Ramaswamy.

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Durante un encuentro con periodistas en la sede del gobierno estatal, en Columbus, DeWine calificó el anuncio de “profundamente, profundamente preocupante”.

“Está mal difundir este anuncio”, afirmó. “Le pediría a la campaña de Ramaswamy que lo retire”.

Las declaraciones de DeWine lo colocan en desacuerdo con Ramaswamy, a quien ha respaldado públicamente. El empresario del sector biotecnológico y candidato a las primarias presidenciales republicanas de 2024 asumió la responsabilidad por el video de 60 segundos, que ha recibido críticas de ambos partidos. Su campaña invertirá $4 millones para difundirlo por internet y televisión.

El vicepresidente JD Vance defendió el miércoles un anuncio que destaca los abusos que Acton sufrió durante su infancia. Durante una visita de campaña a Ohio, Vance dijo a los periodistas que sentía “repugnancia” por los republicanos que cuestionaban el anuncio. Más tarde, recibió aplausos durante un acto político al defender a Ramaswamy.

Vance afirmó que ha visto a los demócratas recurrir a “todos los trucos sucios del manual político” contra Vivek, a quien considera un amigo cercano, incluso llamarlo “asesino”. Mientras tanto, sostuvo, Ramaswamy “se ha mantenido firme y ha hablado de lo que quiere lograr”.

En el anuncio, Donna Arthur, la madre biológica de Acton, llama a su hija “mentirosa” e insinúa que tiene problemas de salud mental. Arthur perdió la custodia de sus hijos después de que su esposo, padrastro de Acton, fuera acusado formalmente de violar a la candidata. Acton no ha vuelto a ver a su madre desde 1978.

Los registros policiales y judiciales indican que Cledith Arthur fue arrestado y acusado en julio de 1978 de violar a su hijastra, que entonces tenía 12 años, luego de que el padre biológico de Acton denunciara los hechos ante las autoridades. Los abusos presuntamente ocurrieron entre diciembre de 1976 y abril de 1978. Cledith Arthur, quien falleció posteriormente, no compareció ante el tribunal y pasó a ser considerado fugitivo.

El video recibió críticas de demócratas y republicanos cuando se hizo público el martes, apenas dos semanas antes del día de las elecciones.

Nikki Haley, quien se enfrentó a Ramaswamy durante las primarias presidenciales republicanas de 2024 por el carácter personal de sus ataques, lo calificó de “mala persona” en una publicación en redes sociales el martes. “Es una vergüenza que siga saliéndose con la suya”, escribió.

Meghan McCain describió el anuncio como “ruin”, mientras que Dan Hauser, asesor durante muchos años del senador republicano Mike Lee, de Utah, dijo que eliminó su publicación en la que compartía el video cuando comprendió “las acusaciones tan graves que provocaron los problemas entre ellos”.

La campaña de Acton declinó responder a los comentarios de Vance y señaló que la dolorosa historia personal de la candidata no es el eje de su aspiración a la gobernación.

Acton, quien fue directora de Salud de Ohio, nunca ha ocultado que enfrentó situaciones de desamparo y abuso durante su infancia. El martes, su campaña publicó un video en el que su hermano respalda su relato sobre haber vivido en una tienda de campaña y haber sufrido abusos.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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