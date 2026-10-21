Explota un tanque químico en Ohio y crece el temor a una segunda detonación: ordenan evacuaciones

La explosión de un tanque de productos químicos en Toledo, Ohio, obligó a cientos de residentes a evacuar sus hogares y a otras personas a permanecer dentro de sus viviendas este miércoles, ante el temor de una liberación de sustancias tóxicas y la posibilidad de una nueva explosión.

Videos muestran una columna de humo que seguía emanando del tanque a primeras horas de la tarde del miércoles, más de 14 horas después de que comenzara a presentar una fuga el martes por la noche.

Algunos residentes experimentaron irritación en los ojos y la garganta, mientras que un agente del alguacil que acudió al lugar de la explosión tuvo que conducir hasta un hospital porque comenzó a sentirse mal, informaron las autoridades municipales.

La empresa MC Tank Transport indicó que el tanque contenía metacrilato de glicidilo, una sustancia que describió como “un producto químico industrial utilizado para mejorar el rendimiento de determinados plásticos, pinturas y recubrimientos”.

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La Agencia de Protección Ambiental de Ohio informó, sin ofrecer más detalles, que la fuga se produjo debido a un error durante el proceso de transferencia del material.

El tanque afectado se encontraba en una zona predominantemente industrial. Cerca de 1,000 residentes recibieron órdenes de evacuación durante la noche, dentro de un radio de una milla (1.6 kilómetros) del lugar de la explosión, informó el alcalde de Toledo, Wade Kapszukiewicz, durante una conferencia de prensa el miércoles por la mañana.

Una orden de confinamiento preventivo que abarcaba un radio de tres millas (4.8 kilómetros) incluyó vecindarios a lo largo de la costa del lago Erie y se extendió hasta Michigan, al otro lado de la frontera estatal. Las escuelas de toda la ciudad permanecieron cerradas este miércoles.

Las autoridades de salud señalaron que los síntomas reportados hasta el momento consistían principalmente en irritación ocular y de garganta. Los análisis continuaban para determinar la concentración del producto químico en el aire y establecer si representaba riesgos adicionales para la salud.

Kristine Kowalinski, residente de las afueras del área afectada, dijo que permanecía dentro de su vivienda porque es sensible incluso al humo de la quema de madera en exteriores. También expresó preocupación por las sustancias presentes en el aire y sobre el suelo.

“Mi principal preocupación es cómo afectó todo durante la noche, cuando estaba lloviendo sobre los automóviles, las casas y mi jardín”, afirmó.

Kapszukiewicz explicó que el producto químico se encuentra en estado líquido dentro del tanque, pero se transforma en gas cuando se libera.

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“Todavía existe preocupación porque el tanque sigue emitiendo esta sustancia química y existe la posibilidad de que sea explosiva dentro de las 12 horas posteriores al incidente”, advirtió el alcalde. Añadió que el tanque puede contener 5,500 galones de la sustancia en estado líquido. También indicó que las autoridades desconocen qué provocó la explosión.

El Departamento de Bomberos de Toledo advirtió que las personas que entren en contacto con el metacrilato de glicidilo pueden experimentar una sensación de ardor en los ojos, la nariz, la boca y la piel. La sobreexposición a esta sustancia química puede provocar dolores de cabeza, mareos, cansancio, náuseas y vómitos.

“Es realmente tóxico si se toca o se ingiere”, afirmó Karim Baroudi, director del Departamento de Salud del condado de Toledo-Lucas. “Ahora estamos tratando de determinar qué nivel de toxicidad hay en el aire que respiran las personas para poder ofrecer recomendaciones más precisas”.

Baroudi recomendó a los residentes mantener las ventanas cerradas y aconsejó que quienes “sientan irritación en los ojos o tengan dificultades para respirar, simplemente se duchen por ahora”. El Departamento de Bomberos indicó que las personas que presenten síntomas deben comunicarse con un profesional de la salud.

Los equipos de emergencia y de materiales peligrosos no se acercaban al tanque debido al riesgo de una segunda explosión, señaló Kapszukiewicz.

MC Tank Transport, empresa con sede en Arkansas, informó en un comunicado que está colaborando con el Departamento de Bomberos y otras autoridades de emergencia. Según el alcalde, representantes de la compañía se dirigían a Toledo.

“Nuestra preocupación inmediata y prioritaria es la seguridad de los residentes de la zona, los equipos de emergencia y nuestros empleados”, afirmó la empresa.

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