Muere David Gergen, asesor de cuatro pasados presidentes de Estados Unidos

El decano Jeremy Weinstein de la Harvard Kennedy School, con quien Gergen tuvo una larga relación, dijo que Gergen murió de una larga enfermedad. Gergen “dedicó décadas de su vida a servir a quienes buscaban servir”, dijo Hannah Riley Bowles, ex codirectora del Centro de Liderazgo Público de la escuela, donde Gergen fue el director fundador.

También fue una personalidad de los medios que trabajó como analista político sénior para CNN. En su libro de 2022 “Hearts Touched with Fire: How Great Leaders are Made”, escribió: “Nuestros más grandes líderes han surgido tanto de los buenos tiempos como, más a menudo, de los desafiantes. ... Los mejores entre ellos toman las decisiones difíciles que, en última instancia, pueden alterar el curso de la historia”.