Sin embargo, existen otros presidentes que aunque, tal vez, no se les recuerda por el paso del tiempo, sí tomaron acciones determinantes para la isla.

Ley de Cupones para Alimentos

“La mayoría de nosotros estamos tan acostumbrados a una dieta completa y equilibrada que, hasta hace poco, pensábamos que el hambre y la desnutrición eran problemas sólo en países mucho menos afortunados”, escribió en la misiva que está disponible en el portal web de The American Presidency Project .

“Pero en los últimos años nos hemos dado cuenta del preocupante hecho de que, a pesar de nuestra abundancia material y riqueza agrícola, muchos estadounidenses sufren desnutrición […] Que el hambre y la desnutrición persistan en una tierra como la nuestra es vergonzoso e intolerable […] se deben hacer esfuerzos especiales para asegurar que los beneficios de una alimentación adecuada no se pierdan en medio de malas condiciones sanitarias y de salud”, añadió

El programa no se implementó completamente en Puerto Rico hasta el 1 de noviembre de 1974.

Hombre de varias dimensiones

“Barber hizo un análisis psicológico de los presidentes y sostuvo que había un tipo de presidente que era el ‘activo-negativo’ , y que ese era el más peligroso. Lo describió como un presidente que despliega mucha actividad, pero realmente no disfruta el trabajo que hace como presidente. Son personas que cargan problemas personales desde su infancia, problemas de inteligencia emocional. Barber describió a Nixon como este tipo de persona ”, aseguró Colón Morera.

Eliminó restricciones al petróleo

Según el libro del historiador Emilio Pantojas, “Development Stategies as Ideology”, a finales de la década de 1960, el gobierno de Puerto Rico consideró seriamente sacarle provecho a este programa convirtiendo a la isla en el principal centro de trasbordo petrolero del Caribe, dada su posición geográficamente estratégica. No obstante, la cuota de importación fue levantada en 1973 por el presidente Nixon, meses antes de su renuncia, aguándole los planes al entonces jefe de Fomento, Teodoro Moscoso Mora – también exdirector de la Commonwealth Oil Refining Co. – de desarrollar un complejo petroquímico en Puerto Rico.