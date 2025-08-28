Mujer amish es acusada de matar a su hijo de 4 años al lanzarlo a un lago de Ohio

Una mujer amish que le dijo a las autoridades que estaba probando su fe cuando arrojó a su hijo de 4 años a un lago de Ohio fue acusada el miércoles de dos cargos de asesinato con agravantes por la muerte del niño.

Las autoridades dijeron que Ruth R. Miller, de 40 años, de Millersburg, Ohio, le dijo a los investigadores que creía que estaba actuando bajo la dirección de Dios cuando supuestamente mató a su hijo Vincen en el lago Atwood la madrugada del sábado.

El investigador principal de la Oficina del Sheriff del Condado de Tuscarawas, el capitán Adam Fisher, dijo el miércoles que Miller expresó repetidamente en entrevistas con la policía que arrojó al niño del muelle al agua para entregárselo a Dios.

“No parecía que entendiera la gravedad de la situación”, dijo Fisher.

El esposo de la mujer, Marcus J. Miller, de 45 años, aparentemente se había ahogado al intentar nadar hacia un banco de arena en alta mar horas antes en otra prueba de fe, dijo el sheriff Orvis Campbell a los periodistas en una conferencia de prensa el lunes. Sus otros hijos, una niña de 15 años y gemelos de 18 años, también recibieron instrucciones de realizar pruebas de su creencia basadas en el agua, pero sobrevivieron, dijo Campbell.

Los registros en línea del Tribunal Municipal de New Philadelphia indican que Miller también fue acusada de violencia doméstica y poner en peligro a menores con respecto a los hijos mayores. Las autoridades dijeron que la mujer estaba recibiendo tratamiento en un centro seguro de salud mental y no había sido arrestada hasta el miércoles por la tarde. Se dejó un mensaje buscando comentarios para su abogado, Scott Fromson.

Los miembros de la familia y la iglesia de los Miller dijeron en un comunicado que las muertes “no reflejan nuestras enseñanzas o creencias, sino que son el resultado de una enfermedad mental. El ministerio y la familia extendida habían estado caminando con ellos a través de sus desafíos, y también habían recibido ayuda profesional en el pasado”.

Campbell dijo que Miller les dijo a los investigadores que creía que podía caminar sobre el agua, pero cuando intentó hacerlo desde el final del muelle, simplemente cayó al agua.

“Ella y su esposo fueron a este muelle y saltaron al agua porque Dios les estaba hablando y diciéndoles que hicieran cosas, cosas para probar su valía ante Dios”, dijo Campbell.

Marcus y Vincen Miller aparentemente estaban muertos cuando las autoridades fueron llamadas el sábado por la mañana por un informe de un carrito de golf que había caído al lago. Campbell dijo que Ruth Miller lo había conducido a alta velocidad contra una pared de piedra en la orilla del lago con los tres hijos mayores a bordo. El carrito terminó completamente sumergido pero visible, y sus tres hijos se pararon sobre él antes de salir del agua.

Cuando un rescatista trató de sacar a Miller del agua, ella les dijo que “simplemente oraran por ella”, dijo Campbell.

Los guardaparques escucharon “declaraciones preocupantes” de Miller, dijo el sheriff: “Se hizo una declaración bastante inmediata de que ella le había entregado su hijo al Señor”. Las autoridades pronto se dieron cuenta de que su esposo y su hijo de 4 años estaban desaparecidos.

“Ella comenzó a expresar más que había arrojado al niño al agua para entregarle ese niño a Dios”, dijo Campbell. “Pero no sabíamos dónde en el agua, es un lago grande”. Dijo que Ruth Miller estaba en crisis mental.

Los buscadores se concentraron cerca del muelle donde las autoridades dijeron que los Miller aparentemente habían tratado de caminar sobre el agua la noche anterior. Alrededor de las 6 p.m. del sábado, un buzo encontró a Vincen en el lecho del lago no lejos del final del muelle. La madrugada del domingo, los buzos encontraron el cuerpo de Marcus Miller a 48 metros del muelle.

El forense dijo que las autopsias y una investigación determinarán la forma de las dos muertes.

Los hijos sobrevivientes de la pareja estaban “extremadamente confundidos” y molestos, dijo Campbell. “Su forma de pensar era que lo que dijeran su madre y su padre es como es. No cuestionan nada. Entonces, cuando se les dijo que saltaran al lago, saltan al lago”, dijo.

Los amish son parte de un movimiento cristiano que profesa la no violencia, aunque tienen casos de violencia doméstica y abuso sexual. Los defensores de las víctimas de abuso entre los amish dicen que, aunque los líderes de la iglesia han reconocido el problema, deben hacer más para responder al abuso como un delito que debe denunciarse a las autoridades civiles, no solo como un asunto de disciplina eclesiástica.

