La razón detrás de la decisión de viajar a Colombia

El mismo procedimiento que en Estados Unidos no le alcanzaba, le costó solo $4,000 en Medellín, Colombia . Este precio, además de cubrir la cirugía, también incluía el costo de la estancia hospitalaria , los honorarios del cirujano, las pruebas preoperatorias y el cuidado posterior.

Cuando se percató al respecto, se sintió aliviada por la transparencia financiera de la clínica en Colombia. “El día de la cirugía, pagué la totalidad del procedimiento de antemano, sin sorpresas. Me dijeron que si no se requerían algunos de los servicios estimados, me devolverían la diferencia", aseguró.