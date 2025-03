Lo que dijo Donald Trump ante el Congreso: el chequeo a su discurso en español

“Los cruces fronterizos ilegales del mes pasado fueron, por mucho, los más bajos alguna vez registrados”

NO HAY PRUEBAS

Los datos oficiales, por otro lado, no nos permiten verificar si son, como afirmó Trump, “los más bajos alguna vez registrados”, porque antes del 2000 las cifras de detenciones fronterizas se publicaban anualmente y no mensualmente.

En Factchequeado consultamos esos datos históricos y vimos que en todo el año 1960 se registraron 21,022 detenciones en la frontera sur, lo que daría un promedio mensual de 1,751 detenciones (cifra mucho menor a las 8,300 detenciones anunciadas por Trump). También hay promedios menores a 8,000 entre el año 1961 y 1968. No obstante, la data oficial de ese momento no tiene estas cifras desagregadas por mes y los promedios son cálculos hechos por Factchequeado .

“No hace mucho tiempo [...] 1 de cada 10,000 niños tenía autismo. [...] Y ahora es 1 de cada 36”

FALSO

[Con Biden] “sufrimos la peor inflación en 48 años”

FALSO

“Hemos gastado quizás 350,000 millones de dólares” en apoyar la defensa de Ucrania

FALSO

Las bases de datos del Seguro Social tienen “3.9 millones de personas de entre 130 y 139 años; 3.5 millones de personas de entre 140 y 149 años. Y a muchas de ellas se les está pagando dinero”

FALSO

“Joe Biden, en particular, dejó que el precio de los huevos se descontrolara. [...] Y estamos trabajando duro para que vuelvan a bajar”

NECESITA CONTEXTO

“Ganamos todos los siete swing states, dándonos una victoria en el colegio electoral de 312 votos”.

VERDADERO

Se identificó un gasto gubernamental de “8 millones de dólares para convertir ratas en transgénero”

NO HAY PRUEBAS*

Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) otorgaron aproximadamente $477,121 en fondos federales en 2021 para un estudio de terapia hormonal feminizante en primates no humanos , específicamente con macacos rhesus machos, o monos, no ratones.

La investigación no trató sobre el cambio de género de los animales, se investigó cómo la terapia hormonal feminizante (THF) afecta el sistema inmunológico y la susceptibilidad al VIH en mujeres trans. De acuerdo con la descripción de la investigación, el objetivo era comprender el impacto del estradiol en el sistema inmune, no “convertir ratas en transgénero”.

Consultamos la base de datos de subvenciones de los NIH. Buscamos los proyectos financiados entre los años fiscales 2021 y 2022 utilizando palabras clave: “feminizing hormone therapy”, “rhesus macaques” y “HIV susceptibility”. Y así encontramos que el proyecto titulado "A Nonhuman Primate Model to Study the Immunological Effects of Feminizing Hormone Therapy in Transgender Women" (Número de Proyecto: 1R21AI157929-01) recibió una financiación de $477,121 por parte del NIH en el año fiscal 2021.