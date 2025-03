La secretaria de prensa de Trump dijo que el presidente está abierto a considerar más exenciones, pero el primer ministro canadiense, Justin Trudeau , no está dispuesto a levantar los aranceles de represalia de Canadá si Trump mantiene cualquier arancel contra su país, según un alto funcionario gubernamental que habló bajo condición de anonimato.

El primer ministro de Ontario, Doug Ford, dijo anteriormente a The Associated Press que el sector automotriz en Estados Unidos y Canadá podría sostenerse aproximadamente 10 días antes de que comiencen a cerrar líneas de ensamblaje en ambos países.

Sin embargo, los aranceles de Trump han generado fricciones entre aliados que ven su agresividad comercial como errónea. Canadá ha indicado que rechazará cualquier intento de reducir los aranceles recientemente impuestos. La guerra comercial podría no ser una escaramuza breve, ya que la Casa Blanca ha advertido que en abril se impondrán impuestos aún más severos a las importaciones, lo que preocupa a empresas y consumidores por la posibilidad de mayor inflación, menor crecimiento económico y despidos masivos.

Leavitt es una de las tres funcionarias de la administración que enfrentan una demanda de The Associated Press por violaciones a la Primera y Quinta Enmienda. La AP acusa a la administración de castigar a la agencia de noticias por decisiones editoriales que desaprueban. La Casa Blanca afirma que la AP no ha cumplido con una orden ejecutiva que exige referirse al Golfo de México como el “Golfo de América”.