Horas después de su publicación, la administración emitió una lista revisada con solo 320 entradas, ninguna en Washington, D.C., y para el miércoles por la mañana, la lista había desaparecido por completo. “Lista de propiedades no esenciales (Próximamente)”, decía la página en internet.

La Administración General de Servicios (GSA, en inglés), que publicó las listas, no respondió de inmediato a preguntas sobre los cambios o por qué las propiedades que estaban listadas fueron eliminadas.

“Estamos identificando edificios e instalaciones que no son esenciales para las operaciones del gobierno, o propiedades no esenciales para su disposición”, dijo la GSA sobre la lista de 443 propiedades. Vender las propiedades “asegura que los dólares de los contribuyentes ya no se gasten en espacios federales vacíos o infrautilizados”, afirmó, y “ayuda a eliminar costosos mantenimientos y nos permite reinvertir en entornos de trabajo de alta calidad que apoyen las misiones de las agencias”.