10 de septiembre de 2025
91°nubes rotas
Naasón Joaquín García, líder de la iglesia La Luz del Mundo, acusado de tráfico sexual en Nueva York

Las autoridades alegan que creó otra empresa con el fin de establecer una red de abuso sistemático de menores

10 de septiembre de 2025 - 1:01 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Naasón Joaquín García, líder de una iglesia evangélica con sede en México con membresía mundial. (Al Seib)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Nueva York - Naasón Joaquín García, líder de la iglesia mexicana La Luz del Mundo (LLDM), fue acusado formalmente este martes en una corte federal de Nueva York de conspiración para actividades de crimen organizado, tráfico sexual y explotación infantil de miembros de la institución en que ejerce máxima autoridad.

RELACIONADAS

El Departamento de Justicia (DOJ) señala que, según la acusación, Naasón Joaquín, de 56 años, constituyó una empresa paralela a la LLDM para fraguar una red de abuso sexual sistemático de menores que, en un primer momento, tenía como objetivo último satisfacer a Samuel Joaquín, otrora líder de la iglesia y padre de Naasón, muerto en 2014.

“Incluía la toma de fotos y vídeos de abuso sexual infantil de carácter sádico”, detalló el DOJ en un comunicado donde se hace eco de la acusación realizada por un jurado federal investigador contra Naasón Joaquín, quien ya cumple una condena de 16 años por abuso sexual en una prisión de California.

El conocido como “Apóstol” de Jesucristo en LLDM fue puesto bajo custodia federal hoy en ese mismo estado, donde se declaró culpable en 2022 de dos cargos estatales.

Además del líder de esta entidad religiosa, que asegura tiene 5 millones de fieles repartidos por iglesias alrededor del planeta, fueron detenidas dos personas vinculadas a esta red y que se encontraban en Los Ángeles y Chicago, respectivamente; mientras que hay otros tres individuos prófugos.

“Se cree que se encuentran en México. El gobierno estadounidense solicitará su arresto y extradición para que enfrenten estos cargos en Estados Unidos”, afirmó el DOJ sobre las tres personas fugadas.

El fiscal federal Jay Clayton, del Distrito Sur de Nueva York, afirmó hoy que Naasón Joaquín García y los demás miembros “se aprovecharon de su posición y los recursos de la iglesia La Luz del Mundo para abusar sexualmente de niñas, niños y mujeres” durante décadas.

Una postura que ya había mantenido en su día la Fiscalía de California, que hizo hincapié en que utilizaron la fe, así como su influencia religiosa y poder económico, para coaccionar y obligar a las víctimas a guardar silencio sobre los abusos sufridos.

“Esta empresa ilícita se ocultaba en las sombras de la iglesia La Luz del Mundo mientras se dedicaba al tráfico sexual, la pornografía infantil, el trabajo forzado y las transacciones financieras ilegales”, declaró hoy el agente especial Harry T. Chavis Jr., de la División de Investigación Criminal en el Servicio de Impuestos de Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses confían ahora en que la investigación de este caso desvele años de supuesto maltrato y abusos sexuales, tras los que, aseguran, se esconde una estructura criminal en la que se cometieron “graves delitos financieros”.

