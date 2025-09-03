Newsmax, cadena de noticias conservadora, presenta demanda antimonopolio contra Fox News
Alegan que ha intentado mantener su dominio en el mercado a través de la intimidación y prácticas comerciales excluyentes
3 de septiembre de 2025 - 6:24 PM
Nueva York — La cadena de noticias conservadora Newsmax presentó el miércoles una demanda antimonopolio contra Fox News, alegando que Fox ha intentado mantener su dominio en el mercado a través de la intimidación y prácticas comerciales excluyentes diseñadas para sofocar la competencia.
Según la demanda, presentada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en el sur de Florida, Fox ha intentado impedir que los distribuidores de televisión transmitan Newsmax o minimizar su exposición, ha presionado a los invitados para que no aparezcan en la cadena rival y ha contratado detectives privados para investigar a los ejecutivos de Newsmax. Newsmax busca un juicio con jurado.
En un comunicado, Fox declaró que “Newsmax no puede demandar para salir de sus propios fracasos competitivos en el mercado para perseguir titulares simplemente porque no pueden atraer espectadores”.
