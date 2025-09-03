Opinión
3 de septiembre de 2025
83°ligeramente nublado
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Newsmax, cadena de noticias conservadora, presenta demanda antimonopolio contra Fox News

Alegan que ha intentado mantener su dominio en el mercado a través de la intimidación y prácticas comerciales excluyentes

3 de septiembre de 2025 - 6:24 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Newsmax debuta en la Bolsa de Nueva York. #Newsmax #NYSE #Bolsa (Seth Wenig)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Nueva York — La cadena de noticias conservadora Newsmax presentó el miércoles una demanda antimonopolio contra Fox News, alegando que Fox ha intentado mantener su dominio en el mercado a través de la intimidación y prácticas comerciales excluyentes diseñadas para sofocar la competencia.

Según la demanda, presentada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en el sur de Florida, Fox ha intentado impedir que los distribuidores de televisión transmitan Newsmax o minimizar su exposición, ha presionado a los invitados para que no aparezcan en la cadena rival y ha contratado detectives privados para investigar a los ejecutivos de Newsmax. Newsmax busca un juicio con jurado.

En un comunicado, Fox declaró que “Newsmax no puede demandar para salir de sus propios fracasos competitivos en el mercado para perseguir titulares simplemente porque no pueden atraer espectadores”.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: