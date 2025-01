Nueva York: conoce de cuánto es el nuevo peaje para entrar a Manhattan en horas pico

Los conductores de la mayoría de los automóviles de pasajeros pagarán $9 para entrar a Manhattan al sur de Central Park entre las 5 a.m. y las 9 p.m. de lunes a viernes, y los fines de semana entre las 9 a.m. y las 9 p.m. Durante las horas no pico, el peaje será de $2.25 dólares para la mayoría de los vehículos.