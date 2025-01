Delegada de las Islas Vírgenes acentuó en el Congreso que “Estados Unidos tiene un problema de territorios y colonias”

Read this article in English.

“En mi función de representante del distrito congresional feneral de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, me he basado en el trabajo de mi predecesora, (Donna) Christensen, y de numerosos gobernadores de las Islas Vírgenes para desafiar la dependencia de Estados Unidos de los casos insulares para justificar un marco legal racista y colonial para los territorios” , indicó Plaskett en un comunicado de prensa.

Por medio de los Casos Insulares, el Tribunal Supremo de Estados Unidos estableció el status de territorios no incorporados, como Puerto Rico, en los que solo aplican los derechos fundamentales de la Constitución de Estados Unidos.

De acuerdo con esa jurisprudencia, los territorios no incorporados, como Puerto Rico, pertenecen a, pero no son parte, de Estados Unidos, y no están encaminados a la estadidad.