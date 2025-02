“Estaba impactado. Todavía estoy en shock porque ya he esperado cuatro años para este proceso, para salir de este infierno, llegar a un lugar seguro, vivir en paz y tener un nuevo comienzo”, dijo Roshangar, uno de los afganos cuya vida fue trastocada por la medida de Trump. Roshangar solicitó que The Associated Press solo use su primer nombre por temor a represalias de los talibanes.