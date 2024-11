Partidarios del derecho al aborto ganan consultas en 4 estados, avanzan en Missouri y pierden en 3

Los resultados de Missouri y Florida son cambios de tendencia en la cuestión del aborto, que ha cambiado a gran escala desde 2022 cuando la Corte Suprema de Estados Unidos revocó el fallo del caso Roe vs. Wade , una decisión que puso fin al derecho al aborto a nivel nacional y abrió la puerta a prohibiciones en la mayor parte de los estados gobernados por republicanos.

Missouri está posicionada para ser el primer estado donde una votación deshará una prohibición que ya está en vigor. Actualmente, el aborto está prohibido en todas las etapas del embarazo con la única excepción de una emergencia médica que pone en riesgo la vida de la mujer. Según la enmienda, los legisladores podrían restringir los abortos más allá del punto de viabilidad del feto, generalmente considerado después de las 21 semanas, aunque no hay un marco de tiempo exactamente definido. Pero la prohibición y otras leyes restrictivas no se anulan automáticamente. Los defensores ahora tienen que pedir a los tribunales que anulen las leyes para ajustarlas a la nueva enmienda.

“Hoy, los habitantes de Missouri hicieron historia y enviaron un mensaje claro: las decisiones sobre el embarazo, incluido el aborto, el control de la natalidad y el cuidado del aborto espontáneo son personales y privadas y deben dejarse en manos de los pacientes y sus familias, no de los políticos” , dijo Rachel Sweet, gerente de campaña de Missourians for Constitutional Freedom, en un comunicado.

Las prohibiciones permanecen en tres estados después de las votaciones

Florida se convirtió en el primer estado desde que se revocó el precedente de Roe en el que los oponentes al aborto prevalecieron en una medida de votación. La mayoría de los votantes apoyaron la medida en Florida, pero no alcanzó el umbral del 60% requerido para aprobar enmiendas constitucionales en el estado. La mayoría de los estados solo requieren una mayoría simple.

“La realidad es que debido a la Constitución de Florida, una minoría de votantes de Florida ha decidido que la Enmienda 4 no se aprobará”, dijo Lauren Brenzel, directora de campaña de la Campaña Sí a la 4 mientras se secaba las lágrimas. “La realidad es que la mayoría de los floridanos acaban de votar para poner fin a la prohibición del aborto en Florida”.

En Dakota del Sur, otro estado con una prohibición del aborto en todas las etapas del embarazo con algunas excepciones, la derrota de una medida sobre el aborto fue más decisiva. Habría permitido algunas regulaciones relacionadas con la salud de la mujer a partir de 12 semanas. Debido a esa particularidad, la mayoría de los grupos nacionales de derechos al aborto no la apoyaron.

Otros estados garantizaron derechos al aborto

En Maryland, la enmienda de derechos al aborto es un cambio jurídico que no supondrá una diferencia inmediata en el acceso al aborto en un estado que ya lo permite.

Una ley de derechos igualitarios en Nueva York que grupos defensores del aborto dicen que reforzará ese derecho también fue aprobada. No contiene la palabra “aborto”, sino que más bien prohíbe la discriminación basada en el “desenlace del embarazo, y la atención reproductiva y la autonomía”. Sasha Ahuja, directora de campaña de New Yorkers for Equal Rights, calificó el resultado como “una victoria monumental para todos los neoyorquinos” y un voto en contra de los oponentes que, según ella, utilizaron mensajes engañosos sobre derechos parentales y mensajes contra las personas trans para frustrar la medida.