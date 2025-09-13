Pasajera se vuelve viral tras preparar su propia cena en pleno vuelo

En redes sociales se ha hecho viral el video de una mujer estadounidense, identificada como Katie, quien se grabó preparando su propia cena durante un vuelo comercial, argumentando que el menú del avión no era de su agrado.

La usuaria, originaria de San Diego, rápidamente captó la atención de los internautas en plataformas como TikTok, por lo que ha recibido varias visitas en su perfil en el que comparte recetas para elaborar distintos tipos de pasta.

En la grabación se puede ver a la pasajera, junto a la ventana del avión, sosteniendo un bowl lleno de harina, al que le hizo un hueco en la mitad para agregarle agua poco a poco.

Después, con ayuda de sus manos, la mujer empezó a amasar la preparación para incorporar los productos y obtener una textura homogénea que le permitiera cortar trocitos de al menos 2 centímetros.

Luego, tomó un utensilio de madera, conocido como ñoquera, para darle un aspecto más profesional. Finalmente, colocó los pequeños espirales frente a la ventana para dejarlos reposar por unos minutos.

“No me gusta la comida del avión, así que la hice yo”, se puede leer en la descripción de la publicación que difundió en su cuenta de TikTok, haciendo referencia a lo indiferente que le resultó el menú de la aerolínea.

Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar

En cuestión de unas horas, varias personas llegaron hasta la sección de comentarios del video para expresar su reacción y preguntar por los detalles que no se mostraron en la grabación.

“Genial. Ahora solo tienes ñoquis crudos”, escribió un internauta en la plataforma de TikTok, donde destacó que el último paso era hervirlos hasta que flotaran, por lo que no cree que la mujer disfrutara de la receta.

Otros usuarios, por su parte, indicaron que las instalaciones de algunos aviones no suelen ser muy higiénicas. Además, señalaron que este tipo de acciones pueden resultar incómodas para los demás pasajeros.