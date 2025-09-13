Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
14 de septiembre de 2025
88°lluvia ligera
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Pasajera se vuelve viral tras preparar su propia cena en pleno vuelo

La mujer rechazó el menú de la aerolínea y decidió elaborar una de sus recetas favoritas

13 de septiembre de 2025 - 9:11 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La usuaria, originaria de San Diego, rápidamente captó la atención de los internautas en plataformas como TikTok. (El Tiempo / GDA)
Por

En redes sociales se ha hecho viral el video de una mujer estadounidense, identificada como Katie, quien se grabó preparando su propia cena durante un vuelo comercial, argumentando que el menú del avión no era de su agrado.

RELACIONADAS

La usuaria, originaria de San Diego, rápidamente captó la atención de los internautas en plataformas como TikTok, por lo que ha recibido varias visitas en su perfil en el que comparte recetas para elaborar distintos tipos de pasta.

En la grabación se puede ver a la pasajera, junto a la ventana del avión, sosteniendo un bowl lleno de harina, al que le hizo un hueco en la mitad para agregarle agua poco a poco.

Después, con ayuda de sus manos, la mujer empezó a amasar la preparación para incorporar los productos y obtener una textura homogénea que le permitiera cortar trocitos de al menos 2 centímetros.

Luego, tomó un utensilio de madera, conocido como ñoquera, para darle un aspecto más profesional. Finalmente, colocó los pequeños espirales frente a la ventana para dejarlos reposar por unos minutos.

“No me gusta la comida del avión, así que la hice yo”, se puede leer en la descripción de la publicación que difundió en su cuenta de TikTok, haciendo referencia a lo indiferente que le resultó el menú de la aerolínea.

Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar

En cuestión de unas horas, varias personas llegaron hasta la sección de comentarios del video para expresar su reacción y preguntar por los detalles que no se mostraron en la grabación.

“Genial. Ahora solo tienes ñoquis crudos”, escribió un internauta en la plataforma de TikTok, donde destacó que el último paso era hervirlos hasta que flotaran, por lo que no cree que la mujer disfrutara de la receta.

Otros usuarios, por su parte, indicaron que las instalaciones de algunos aviones no suelen ser muy higiénicas. Además, señalaron que este tipo de acciones pueden resultar incómodas para los demás pasajeros.

“Imagínate sentarte al lado de esta persona, me enojaría mucho que estuviera esparciendo harina por todos lados, mientras intento tomar una siesta”, comentó una mujer en la publicación de Katie.

Tags
Breaking NewsEstados UnidosSan DiegoTikTok
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 14 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: