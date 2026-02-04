Piden cadena perpetua para el hombre que intentó disparar a Donald Trump en un campo de golf en Florida

Fort Pierce, Florida - Los fiscales federales están listos para pedir que un hombre declarado culpable de intentar asesinar al presidente Donald Trump en un campo de golf de Florida en 2024 sea condenado a cadena perpetua en una audiencia el miércoles.

Está previsto que Ryan Routh comparezca ante la juez de distrito Aileen Cannon en Fort Pierce. Su sala estalló en caos en septiembre, poco después de que los miembros del jurado declararan a Routh culpable de todos los cargos, incluido el de intento de asesinato de un candidato presidencial y varios cargos relacionados con armas de fuego. Routh intentó apuñalarse en el cuello con un bolígrafo, y los agentes lo sacaron rápidamente.

La sentencia de Routh se había programado inicialmente para diciembre, pero Cannon accedió a retrasar la fecha después de que Routh decidiera recurrir a un abogado durante la fase de sentencia en lugar de representarse a sí mismo, como hizo durante la mayor parte del juicio.

Los fiscales afirmaron en un memorando de sentencia presentado el mes pasado que Routh aún no ha aceptado ninguna responsabilidad por sus actos y que debería pasar el resto de su vida en prisión, de acuerdo con las directrices federales de sentencia.

“Routh sigue sin arrepentirse de sus delitos, nunca ha pedido perdón por las vidas que puso en peligro y su vida demuestra un desprecio casi total por la ley”, decía el memorando.

Vídeo revela cómo arrestaron al sospechoso de intentar asesinar a Trump Cámara corporal captó la dramática detención de Ryan Wesley Routh en autopista de Florida.

El nuevo abogado defensor de Routh, Martin L. Roth, solicita al juez una desviación de las directrices de condena: 20 años de prisión, además de una sentencia obligatoria de siete años por una de las condenas por armas.

“Al acusado le faltan dos semanas para cumplir sesenta años”, escribió Roth en un escrito. “Un castigo justo proporcionaría una sentencia lo suficientemente larga como para imponer un castigo suficiente pero no excesivo, y para permitir al acusado experimentar de nuevo la libertad en lugar de morir en la cárcel”.

Los fiscales dijeron que Routh pasó semanas planeando matar a Trump antes de apuntar con un rifle a través de los arbustos mientras el entonces candidato presidencial republicano jugaba al golf el 15 de septiembre de 2024 en su club de campo de West Palm Beach.

En el juicio de Routh, un agente del Servicio Secreto que ayudaba a proteger a Trump en el campo de golf declaró que vio a Routh antes de que Trump apareciera. Routh apuntó con su rifle al agente, que abrió fuego, lo que provocó que Routh soltara el arma y huyera sin disparar un tiro.

En la moción solicitando un abogado, Routh ofreció intercambiar su vida en un canje de prisioneros con personas injustamente detenidas en otros países y dijo que todavía estaba en pie una oferta para que Trump “descargara sus frustraciones en mi cara.”

“Solo un cuarto de pulgada más atrás y todos no tendríamos que lidiar con todo este lío hacia adelante, pero siempre fallo en todo (par for the course)”, escribió Routh.

En su decisión de conceder a Routh un abogado, Cannon reprendió la “farsa irrespetuosa” de la moción de Routh, diciendo que hacía una burla de los procedimientos. Pero la jueza, nominada por Trump en 2020, dijo que quería errar por el lado de la representación legal.

Cannon dio el visto bueno el verano pasado a la petición de Routh de representarse a sí mismo tras dos audiencias. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha sostenido que los acusados de delitos penales tienen derecho a representarse a sí mismos en los procedimientos judiciales, siempre que puedan demostrar a un juez que son competentes para renunciar a su derecho a ser defendidos por un abogado.

