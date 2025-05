¿Podrá conseguir una vacuna contra el COVID-19 en los próximos meses?

Para muchos estadounidenses, no está claro cuán fácil será obtener una vacuna contra el COVID-19 este Otoño o si han perdido la opción.

El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr. , quien fue un activista anti-vacunas durante mucho tiempo, dijo esta semana que las vacunas ya no se recomiendan para niños sanos y mujeres embarazadas, usurpando una decisión que normalmente toman expertos científicos, no designados políticos.

¿Cómo puedo obtener una vacuna contra el COVID-19 para mí o mi hijo sano?

¿Podré conseguir una vacuna en el otoño para mí o mi hijo?

Todavía no está claro quién podrá recibir qué vacunas este otoño.

¿Mi seguro seguirá pagando?

Las aseguradoras basan las decisiones de cobertura en las recomendaciones de ese panel de los CDC, el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización. No está claro qué papel jugará ahora ese panel. Pagar de su bolsillo podría costar alrededor de $200.

¿Qué se considera un riesgo aumentado?

Pero, nuevamente, aún no se sabe cómo se desarrollará esto. Por ejemplo, podría ser difícil para las personas demostrar que califican. Si se vacunan en una farmacia, por ejemplo, el farmacéutico normalmente no sabría sobre problemas de salud subyacentes o incluso preguntaría. Kates dijo que no está claro si la medida de Kennedy afectaría si los médicos recomiendan la vacuna.