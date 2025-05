Préstamos estudiantiles: una guía para saber dónde estás

¿Qué pasa si quiero inscribirme en un plan de pago basado en los ingresos?

Los prestatarios pueden solicitar los siguientes planes de pago basados en los ingresos: el Plan de Repago Basado en los Ingresos, el plan Pay as You Earn y el Plan de Repago Contingente con los Ingresos.

¿Qué pasa si solicité el plan SAVE?

Los prestatarios inscritos en el plan SAVE se han colocado en forbearance administrativo mientras se resuelve un desafío legal. Eso significa que no tienen que hacer pagos y los intereses no se están acumulando. El tiempo en forbearance normalmente no cuenta para el Public Service Loan Forgiveness.