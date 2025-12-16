Rehabilitan 24 tortugas marinas en Florida tras ser afectadas por el frío en Cape Cod

Dos docenas de tortugas marinas lora de Kemp se encuentran en rehabilitación en Florida luego de que las gélidas aguas frente a Cape Cod, en Massachusetts, las dejaran con congelación, neumonía y abrasiones.

Las 24 tortugas marinas en peligro de extinción llegaron al Loggerhead Marinelife Center, en Juno Beach, Florida, el 9 de diciembre, gracias a la organización sin fines de lucro LightHawk. El año pasado, el centro también recibió otro grupo de tortugas afectadas por el frío, que meses después fueron liberadas en el océano Atlántico.

Según Heather Barron, jefa de ciencias y veterinaria del Loggerhead, se espera que las tortugas permanezcan en la instalación hasta la primavera, cuando serán liberadas en el Atlántico para emprender su regreso a Nueva Inglaterra.

Barron explicó que las tortugas sufren una condición conocida como “cold stunning” (aturdimiento por frío), la cual requiere tratamiento con antibióticos, fluidos y nebulización.

El aturdimiento por frío ocurre cuando las temperaturas son extremadamente bajas y provoca que las tortugas marinas, que son de sangre fría, se tornen letárgicas y pierdan movilidad. Las especies más afectadas suelen ser la lora de Kemp, la carey cabezona (loggerhead) y la tortuga verde.

De acuerdo con una hoja informativa del Acuario de Nueva Inglaterra, las tortugas migran hacia el norte durante el verano y muchas quedan atrapadas al intentar regresar al sur en la península curvada de Cape Cod. A medida que la temperatura del océano desciende, las tortugas se vuelven letárgicas, desnutridas e hipotérmicas, y comienzan a varar en la costa, donde voluntarios las rescatan y las trasladan a un hospital especializado.

Varias de las tortugas fueron enviadas a Florida para aliviar la sobrepoblación en el Acuario de Nueva Inglaterra, indicó Pam Bechtold Snyder, directora de mercadeo y comunicaciones de la institución en Boston. La mayoría de estas tortugas quedaron varadas durante un fuerte evento de vientos del oeste el 28 de noviembre y pasaron por el proceso de triaje en Boston.

“Fueron trasladadas a Florida para hacer espacio a más tortugas que continúan llegando desde Cape Cod”, explicó Snyder. Hasta el momento, durante el fenómeno anual de aturdimiento por frío, que comenzó el 7 de noviembre, se han tratado 472 tortugas hipotérmicas.

El personal del hospital trabaja en conjunto con el Servicio de Pesquerías de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) para transferir las tortugas a distintos hospitales especializados, incluido Loggerhead.

“Estos animales llegan en condiciones críticas y reciben tratamientos intensivos”, dijo Barron sobre las tortugas enviadas a Juno Beach. “Se les administra medicación mediante nebulización, lo que les permite inhalar los medicamentos y ayuda a que sus pulmones funcionen mejor”.

Cuando las tortugas llegan en grupo al Loggerhead, el personal les asigna nombres siguiendo una temática, explicó Barron.