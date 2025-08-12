Opinión
12 de agosto de 2025
Iban pegadas con “tape”: hombre trató de enviar 850 tortugas por contrabando a Hong Kong

Wei Qiang Lin, residente de Nueva York, también trató de enviar 11 paquetes con reptiles, incluidas serpientes venenosas

12 de agosto de 2025 - 11:06 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Hombre se declara culpable en NY por exportar cientos de tortugas.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Nueva York—Un residente de Nueva York admitió que intentó contrabandear tortugas protegidas por valor de más de $1 millón desde Estados Unidos a Hong Kong, enviándolas en cajas etiquetadas como “juguetes de animales de plástico”.

Wei Qiang Lin, un ciudadano chino que vive en Brooklyn, se declaró culpable el lunes en un tribunal federal de Nueva York de intentar exportar más de 220 paquetes que contenían alrededor de 850 tortugas de caja del este y tortugas de caja de tres dedos, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Las tortugas, con un valor de mercado estimado de $1.4 millones, fueron interceptadas por las autoridades en una inspección fronteriza, dijeron los fiscales. Los agentes las vieron atadas y pegadas con cinta adhesiva dentro de calcetines anudados dentro de las cajas de envío.

Un mono rhesus incautado por el DRNA fue presentado durante la conferencia de prensa en La Fortaleza, como parte del esfuerzo para combatir el tráfico de especies exóticas en Puerto Rico. El mono rhesus, especie no nativa de Puerto Rico, fue presentado como ejemplo del tipo de fauna exótica que el DRNA busca remover del entorno natural para evitar impactos negativos en el ecosistema.El secretario del DRNA, Waldemar Quiles (izquierda), junto al teniente del Cuerpo de Vigilantes, Ángel Atienza, durante una conferencia de prensa en La Fortaleza, donde ofrecieron detalles sobre los operativos para combatir el tráfico de especies exóticas en Puerto Rico.
1 / 8 | Ocho patas y muchos problemas: conoce las especies exóticas que amenazan a Puerto Rico. Un mono rhesus incautado por el DRNA fue presentado durante la conferencia de prensa en La Fortaleza, como parte del esfuerzo para combatir el tráfico de especies exóticas en Puerto Rico. - Xavier Araújo

Las tortugas de caja del este y las tortugas de caja de tres dedos tienen marcas coloridas y son una “característica preciada” en el mercado nacional y extranjero de mascotas, particularmente en China y Hong Kong, dijeron los fiscales. Los reptiles están protegidos por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.

Lin también envió otros 11 paquetes llenos de reptiles, incluidas serpientes venenosas, dijeron los fiscales. Se enfrenta a hasta cinco años de prisión cuando sea sentenciado el 23 de diciembre.

