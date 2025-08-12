Iban pegadas con “tape”: hombre trató de enviar 850 tortugas por contrabando a Hong Kong

Nueva York—Un residente de Nueva York admitió que intentó contrabandear tortugas protegidas por valor de más de $1 millón desde Estados Unidos a Hong Kong, enviándolas en cajas etiquetadas como “juguetes de animales de plástico”.

Wei Qiang Lin, un ciudadano chino que vive en Brooklyn, se declaró culpable el lunes en un tribunal federal de Nueva York de intentar exportar más de 220 paquetes que contenían alrededor de 850 tortugas de caja del este y tortugas de caja de tres dedos, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Las tortugas, con un valor de mercado estimado de $1.4 millones, fueron interceptadas por las autoridades en una inspección fronteriza, dijeron los fiscales. Los agentes las vieron atadas y pegadas con cinta adhesiva dentro de calcetines anudados dentro de las cajas de envío.

Las tortugas de caja del este y las tortugas de caja de tres dedos tienen marcas coloridas y son una “característica preciada” en el mercado nacional y extranjero de mascotas, particularmente en China y Hong Kong, dijeron los fiscales. Los reptiles están protegidos por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.

