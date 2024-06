Renuncia el pastor de una gran iglesia de Texas acusado de abusar de una niña

Las acusaciones salieron a la luz el viernes en el blog religioso The Wartburg Watch. Cindy Clemishire , la acusadora de Morris, dijo a The Dallas Morning News en una entrevista el sábado que conoció a Morris en 1981 cuando él era un predicador itinerante y comenzó a predicar en la iglesia de la familia de ella en Oklahoma . Dijo que Morris, su esposa y su hijo pequeño se volvieron cercanos a su familia. El hombre se alojaba en su casa en 1982 cuando le pidió que fuera a su habitación. Le dijo que se tumbara en su cama y después empezó a tocarla de manera inapropiada, dijo Clemishire, que ahora tiene 54 años .

Los abusos continuaron durante los siguientes cuatro años y medio, señaló. The Associated Press no suele identificar por su nombre a personas que dicen haber sufrido agresiones sexuales a menos que se identifiquen públicamente, como ha hecho Clemishire.