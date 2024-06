“Recuerden que este fue el mismo Departamento de Justicia corrupto de Joe Biden que trató de negociar una inmunidad no relacionada con este caso”, dijo Elise Stefanik, representante republicana por Nueva York y aspirante a ser compañera de fórmula de Trump. “ Hoy es el primer paso para que la familia delincuente Biden rinda cuentas ”.

En un acuerdo alcanzado con los fiscales el año pasado, Hunter Biden se iba a declarar culpable de delitos menores de impuestos a cambio de no ser procesado por la compra del arma siempre y cuando no tuviera problemas con la ley por dos años. Pero el acuerdo se desmoronó cuando el juez, que fue designado por Trump, cuestionó aspectos del acuerdo y los abogados no pudieron resolver el asunto.